Президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко: От чемпионата Республики по футболу ожидаем яркой и бескомпромиссной борьбы

Павел Всеволодович рассказал, как в Республике воспитывают будущих звезд футбола Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В конце апреля в Донецкой Народной Республике стартует чемпионат по футболу, в котором будут участвовать порядка шестнадцати команд. Об этом «Комсомольской правде» сообщил президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.

- Чемпионат Республики по футболу собираемся проводить в двух дивизионах – Премьер-лиге и республиканской лиге. В первом сыграют в основном команды из Донецка, Макеевки и Горловки, а во втором - практически со всех городов молодого государства, начиная от Дебальцево и заканчивая Тельманово, Кировским, Шахтерском, Комсомольским, - рассказал Павел Всеволодович.

Павел Всеволодович рассказал, как в Республике воспитывают будущих звезд футбола Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Премьер-лига ДНР сезона-2021 пройдет с мая по октябрь. Команды сыграют в три круга. Календарь игр будет утвержден к 19 апреля и опубликован на сайте Футбольного союза. Уже определено, что финал Кубка ДНР будет сыгран в середине сентября.

УПОР НА МОЛОДЕЖНЫЙ ФУТБОЛ

- Павел Всеволодович, чего ожидаете от предстоящего Чемпионата?

- Борьбы. В Республике появилась третья сила и даже - четвертая. Они будут противостоять нынешнему фавориту - команде Министерства внутренних дел, а также первому чемпиону ДНР – ФК «Победа».

13 марта, несмотря на погоду, на поле донецкого стадиона «Кировец» кипели страсти. Центральный матч Зимней лиги играли «Гвардеец» и «Шахтер». Фото: ФС ДНР

- Насколько улучшилась ситуация с футболом с 2015 года, когда был создан Футбольный союз?

- За это время мы сделали качественный скачок, прежде всего, в развитии детско-юношеского футбола. Здесь нам есть чем гордиться. Республиканские соревнования проводим в четырех возрастных категориях игроков – от 11 до 17 лет, чего раньше не было в бывшей Донецкой области.

С ноября 2020 года по март 2021-го у нас проходило Первенство ДНР по мини-футболу, в котором участвовали 46 команд. Уже в апреле стартует второй круг этих соревнований. Надеюсь, в будущем у нас появятся новые звезды футбола. Для этого наши тренеры повышают уровень квалификации, они проходят обучение в Российской Федерации и там получают лицензию.

Каждый год мы проводим около десяти многотуровых соревнований по футболу. Это и студенческие турниры, и по женскому футболу. Уделяем внимание занятию этим видом спорта людьми с ограниченными физическими способностями. В Республике есть футбольный клуб инвалидов «Донбасс», который демонстрирует блестящие международные результаты.

13 марта, несмотря на погоду, на поле донецкого стадиона «Кировец» кипели страсти. Центральный матч Зимней лиги играли «Гвардеец» и «Шахтер». Фото: ФС ДНР

В организации соревнований большую помощь оказывает министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков. Огромное ему спасибо. Такое отношение к футболу, большая редкость.

ИНТЕГРАЦИЯ В РОССИЙСКИЙ СПОРТ

- Из-за непризнанности Республики у наших футболистов пока нет возможности выступать на европейском уровне.

- Действительно, если спортсмены других индивидуальных видов спорта, например, боксеры могут выступать на соревнованиях в Европе, то у нас пока этого нет. Главная футбольная мечта Республики – выйти на международный уровень и демонстрировать высококлассную игру. Сейчас наша первостепенная задача - как можно больше интегрироваться в футбол Российской Федерации.

- Как обстоят дела с женским футболом в Республике?

- У нас сейчас семь женских команд – все в Донецке. В этом году в Первенстве Донецка девочки младших возрастов будут участвовать с мальчиками, что разрешено регламентом. Хотелось бы, чтобы женская команда была в каждом городе Республики. На финал чемпионата Европы среди женщин пришло 80 тысяч зрителей!

13 марта, несмотря на погоду, на поле донецкого стадиона «Кировец» кипели страсти. Центральный матч Зимней лиги играли «Гвардеец» и «Шахтер». Фото: ФС ДНР

- Проходят ли соревнования по футболу с ЛНР?

- Первый совместный турнир с ЛНР был проведен в сезоне 2019 года - Лига Донбасса. Соревнования вызвали большой интерес, собирались проводить их и дальше, но вмешалась пандемия.

СПРАВКА «КП»

Футбольный союз ДНР был создан по инициативе Министерства молодежи, спорта и туризма 25 июля 2015 года. Уже в августе был проведен первый Кубок по футболу, в котором приняло участие 20 команд из разных городов Республики. ДНР не входит ни в ФИФА, ни в УЕФА, но является членом организации ConIFА (она объединяет сборные футбольных ассоциаций непризнанных или частично признанных государств). Футбольный союз ДНР контролирует национальную сборную Республики по футболу. Почетный президент Футбольного союза - Денис Пушилин. Глава ДНР оказывает всестороннюю поддержку развитию этого вида спорта.

ЧЕТВЕРКА ЛУЧШИХ КОМАНД ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

В Футбольном союзе составили рейтинг клубов.

1. Футбольная команда МВД ДНР «Гвардеец» (Донецк) на сегодня является лидером. По оценкам экспертов, в этом спортивном клубе собраны лучшие профессиональные футболисты Республики.

2. Футбольная команда «Победа» (Донецк) - первый чемпион Донецкой Народной Республики в 2016 году. На протяжении трех лет команда удерживала пальму первенства. За этот период «Победа» выиграла практически все соревнования в ДНР.

3. Футбольная команда «Донбасс» (Горловка) основана в 2020 году. Горловский «Донбасс» – это бывший «Химик». В прошлом году команда была бронзовыми призером чемпионата ДНР.

4. Футбольная команда «Шахтер» (Донецк) недавно создана из молодых игроков: выпускников и учащихся Донецкого училища олимпийского резерва имени Сергея Бубки. Команда взяла на вооружение наработки советского «Шахтера», игравшего в атакующий футбол. В этом году новая команда усилилась несколькими местными опытными футболистами.

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