Жительница из обстреливаемого поселка Донецка Валентина Заичкина: «Убегали мы зимой из дома в чем были, захватив только собаку и попугая в банке»

Семье этой женщины выпало немало испытаний - сначала война, затем - смертельный диагноз Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Сегодня она уже может говорить об этом без слез. Мы стоим возле руин дома по улице Башкирской под донецким аэропортом, и его хозяйка 66-летняя Заичкина Валентина рассказывает, как в этом доме вырос ее будущий муж, потом, как она вошла туда молодой женой и хозяйкой, как родилась тут их дочка Оксана, а затем тут бегали уже внуки.

Богатые дома ВСУ поначалу щадили

- Для них, вон, и малинку сажали разных сортов, и качели ставили, да и вообще все, - не меняя интонации, она перечисляет: - вон туда прилетел первый снаряд, а вон там упал второй, а потом – и еще, и еще.

Сколько их было всего, сосчитать сложно.

"Вот наши апартаменты", - с иронией говорит Валентина Заичкина Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Знаете, что удивительно, ведь Украина с самого сначала по большим домам не била, украинские вояки думали, наверное, оставить их себе, когда город захватят. Это потом уж не щадили ничего, когда поняли, что Донецк им не по зубам. У нас есть такие дома, где люди и дня не успели пожить, только отстроились и война пришла, одно пепелище осталось, - рассказывает женщина. – Мы оставались здесь с мужем до последнего, идти нам было некуда. Кушать наварю, чайник вскипячу - муж несет все это одиноким старушкам - соседкам. Беда всех сплотила. В подвал я перестала прятаться, когда в соседнем доме вот так всю семью убило прилетевшим туда снарядом. Наш поселок обстреливался Украиной беспрерывно, снаряды летели с Песок, Авдеевки, Жабуньков. Редкий день, когда хоть пару часов бывало тихо. А ведь я – украинка, мои родители приехали строить Донбасс из Черкасской области.

Спасла случайность

В тот день, в ноябре 2014 года, Валентина Андреевна сидела за столом, заполняла документацию, муж - квартальный, нужно было оставшимся в поселке жителям гуманитарку оформить.

Дом Валентины не подлежит восстановлению и такие тут по улице через один Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Меня спасло только то, что я на минутку встала и вышла печку протопить. В тот же момент под тем окном, где я сидела, разорвался снаряд. Грохот, гарь, стекла сразу вылетели, - вспоминает Валентина Андреевна. - Я схватила собаку и за печку, сверху подушкой накрылись и помню, что от ужаса я долго кричала. Через 15 минут все утихло, мы вылезли из укрытия – ни окон, ни цветов, пыль - столбом, во дворе – огромная воронка и забор снесло. Чудом попугай уцелел, его клетка в доме за стеночкой стояла. Уникальный был, умел говорить: «Порошенко - мудак!» А вот у нашей дворовой собаки разорвалось от ужаса сердце. Вообще такая судьба постигла многих крупных собак. Животные они ведь вообще не понимают, что происходит, им не объяснишь.

В чувстве юмора дончанам не откажешь Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В чувстве юмора дончанам не откажешь Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Вот тогда она и приняла решение уезжать. Не было сил ни плакать, ни причитать. Наоборот, вместо них появились собранность и решительность.

- Я ходила по дому и молча собирала необходимое, будто кто-то руководил мною. Времени на рефлексию не оставалось. Бомбежка же не прекращалась. Я взяла банку, туда посадила попугая, чтобы не замерз, сверху - крышку с дырками. Нашла ошейник и карабин, чтобы выжившую вторую собаку забрать. Быстро собрала документы, - вспоминает тот день она. - Уже заранее у меня была приготовлена большая коробка с семейными фотоальбомами и детскими поделками. Знала, что, если начнется ад, складывать это будет некогда. Все это я проделала в полном молчании. А потом мы с мужем бежали к железнодорожному вокзалу под несмолкающим обстрелом, а я только молила Бога, что, если что, пусть убьет сразу, чтобы калекой не остаться.

По 500 рублей в месяц за разбитый дом

Жить сначала было негде, ютились в цокольном помещении спортивного клуба, где дочь работала тренером. Валентина Андреевна месяц не выходила на улицу, такой силы был полученный стресс. Любой, пусть даже небольшой шум, вроде оброненной ложки, заставлял ее вздрагивать.

Здесь нет ни одного дома, который бы не получил те или иные повреждения Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Слезы были потом, когда через несколько месяцев Валентина Андреевна решилась приехать проведать свой дом и увидела, что снаряды от него ничего не оставили.

- В руках у меня была буханка хлеба, взяли для брошенных собак. Вот так я и стояла, вцепившись в эту буханку, не в силах двинуться с места, глядя на то, что осталось от нашего семейного дома. Муж тогда очень переживал за мое состояние, а я не могла долго выйти из оцепенения, - говорит Валентина Андреевна и не выдерживая, плачет.

Жилье двух пенсионеров уже не подлежит восстановлению, семью внесли в список «разрушенцев» и выделили аж 1,5 тысячи рублей в квартал.

В этот район прилетает порой и сейчас. На всю улицу осталось всего несколько жителей. А сколько неразорвавшихся снарядов еще вокруг!

- Наша соседка приехала покормить свою собаку и зачем-то полезла в пристройку, а там был как раз такой снаряд. Женщину очень тяжело ранило – она осталась почти слепая и потеряла кисть, - рассказывает она. – С тех пор боюсь что-то трогать. Да и не осталось у нас ничего. Посуда, как стояла в стопках, так вся и покрылась трещинами, ведь земля здесь подпрыгивала. Но, знаете, все это мелочи. Главное, что мы все живы и не ранены.

На когда-то шумной улице осталось всего несколько жителей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Стресс не прошел бесследно

Затем удалось снять квартиру – бывший офис, в котором были хотя бы диваны и столы. Поселились там всей большой семьей с дочкой, ее мужем и двумя внуками. Нашлось место и питомцам, спасенным из разрушенного дома. Потихоньку обжились.

Вот такие сумки шьет Валентина Заичкина и предлагает на продажу Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Жизнь начинали с нуля. Спасибо, нас очень поддержали неравнодушные люди, особенно россияне, которые нам присылали вещи. Запомнилась одна посылка, которую нам доставили волонтеры, видимо, от ребенка из России. Там лежали гречка, еще какие-то крупы, пакетик конфет, игрушка и письмо, написанное детским почерком: «Дорогие дончане! Я так хочу, чтобы у вас скорее наступил мир», - женщина признается, что плакала от этих искренних строк.

Талант к шитью открылся внезапно, просто Валентина Заичкина не привыкла сидеть без дела Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Казалось, жизнь дала хоть небольшую передышку, но это было только начало испытаний для семьи Валентины Андреевны. Когда говорят, что тот или иной обстрел обошелся без жертв, то это не значит, что война не пожнет свою жатву позже. У женщины воспалились гланды, их удалили, затем начались проблемы с лимфоузлами, а вскоре оказалось, что это онкология. Валентина Андреевна прошла несколько курсов химиотерапии, но лекарства требуются постоянно, тем более, что после химии начались осложнения.

- Не в моем характере сидеть без дела. Вдруг открыла в себе талант к шитью. Комбинирую джинс, кожу, другие ткани и шью сумки, рюкзаки, - рассказывает она. - Сначала шила для своих – дочке, внукам, дарила знакомым. А теперь, думаю, что можно попробовать и на продажу. Могу выполнить индивидуальный заказ. Все же какая-то копейка, пенсия у меня меньше шести тысяч, а на Украине наши заработанные пенсии не забрать, да мы с мужем и не ездили туда ни разу с 2014 года.

Это не просто увлечение, но и способ выжить Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Все, кто желает приобрести готовые сумки, рюкзаки или заказать их пошив у Валентины Андреевны, можете позвонить ей и договориться о встрече: +38 071 340 2473

«Комсомолка» же предлагает помочь этой семье. Разумеется, мы не в силах приобрести им жилье, взамен разрушенного, но мы можем хотя бы немного помочь сделать их жизнь легче: 4817 7603 2989 0093 Сбербанк РФ

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