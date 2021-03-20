Глава ЛНР Леонид Пасечник отреагировал на введение Украиной санкций против него

Леонид Пасечник заявил, что не боится никаких санкций со стороны Украины. Фото: glava-lnr.info

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что не боится никаких санкций со стороны Украины.

- Первое, с чего хотел бы начать свой комментарий, - никаких санкций я не боюсь! – заявил Глава ЛНР.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что на заседании 19 марта было решено ввести «максимально возможные санкции» против ряда лиц, в число которых был включен и Пасечник.

- Хочу отметить, что никаких финансовых интересов - активов, недвижимости, предприятий, счетов, вкладов - ни на Украине, ни на территории любого другого государства у меня нет. Единственное, чего я лишился, это честно заработанной украинской пенсии, - подчеркнул Глава Республики.

Он напомнил, что после учебы в Донецком высшем военно-политическом училище в 1993 году был зачислен в органы государственной безопасности Украины, где верой и правдой служил украинскому народу более 20 лет.

- На моем счету есть задержания контрабанды валюты в размере двух миллионов долларов США, за которые мне предлагали взятку в размере одного миллиона долларов. Принципиально отвергнув подкуп, я сделал все возможное, чтобы данные деньги поступили в бюджет Украины. За это в 2007 году я был награжден президентом Украины, - продолжил Пасечник.

Он отметил, что Киев применил в отношении него санкции за то, что он «якобы изменил присяге и предал народ Украины».

- Ответственно заявляю, что ни о каком предательстве речи не может быть. Я остался верен нашей общей многовековой истории, православной религии, обычаям и традициям, которые объединяли братские народы России, Украины и Белоруссии. Я остался верен нашим дедам и прадедам, которые плечом к плечу с россиянами, белорусами и остальными представителями 15 союзных республик сражались против фашизма в годы Великой Отечественной войны, - подчеркнул Глава ЛНР.

Вместе с тем он считает, что все, кто сейчас служит на территории, подконтрольной украинскому режиму, предали нашу славную историю. Предали своих дедов и прадедов, которые проливали кровь за независимость нашей Родины.

- Перекрасившись, они приняли чуждую нам историю и уже сегодня называют героями Украины бандеровцев и иных пособников фашистской Германии. Хотя всю свою сознательную жизнь они изучали историю, сдавали экзамены и говорили об обратном. Поэтому, считаю, что именно они и являются предателями, - отметил Пасечник.

Он подчеркнул, что никогда не служил и не будет служить украинским властям, которые в 2014 году незаконно захватили власть в Киеве в результате вооруженного государственного переворота.

- Виновники всего произошедшего и происходящего на Украине - проамериканские политики, конечной целью которых является дальнейшее разрушение связей между братскими народами республик бывшего Советского Союза, а также подрыв и ослабление мощи Российской Федерации. Именно они - агрессивная разрушающая сила, которой выгодна война на Украине. И указанные санкции - тому подтверждение, - заявил Глава ЛНР.

Он по-прежнему считает единственно правильным решением мирное урегулирование в Донбассе в ходе переговоров на Минской площадке.

- Как говорится, лучше худой мир, чем хорошая война, - отметил Пасечник.

Отметим, что в СНБО Украины заявили о введении санкций против Сергея Абизова, Николая Азарова, Сергея Аксенова, Александра Бобкова, Валерия Грицая, Константина Затулина, Петра Зимы, Андрея Иванцова, Олега Кирилина, Вадима Колесниченко, Владимира Константинова, Сергея Курченко, Сергея Кусюка, Павла Лебедева, Леонида Пасечника, Александра Поддубова, Натальи Поклонской, Виктора Пшонки, Дмитрия Соломатина, Игоря Соркина, Дмитрия Табачника, Николая Ткаченко, Николая Федоряна, Николая Феськова, Александра Черпицкого, Ольги Чечеримовой, Виктора Януковича.

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