Коронавирус в ДНР, последние новости на 20 марта 2021 года: В Республике за сутки 74 человека вылечились от COVID-19

Медики продолжают выявлять опасную инфекцию у жителей Республики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 175 жителей. 9 человек умерли от опасной инфекции. За это время 74 жителя вылечились от COVID-19.

- Проведено 385 исследований, из них выявлено 115 случаев заболевания (29,9 %) и у 60 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 27772. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 4963 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 20637. Летальных случаев – 2172.

За сутки выявлено 67 случаев пневмоний, на 6 случаев меньше, чем за предыдущий день. 52 человека госпитализированы. Всего на лечении 920 пациентов с пневмониями, из них 463 на кислородной поддержке (+20 за сутки).

Также по результатам проведенных 225 исследований с помощью экспресс-тестов выявлено 55 человек, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта выявлено 190 таких пациентов.

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». С целью максимального охвата городов и районов организовано 39 пунктов вакцинации. Иммунизация продолжена жителям, деятельность которых связана с наибольшим риском заражения, - медработникам, социальным работникам и военнослужащим.

19 марта в Горловке от коронавируса умер заведующий пульмонологическим отделением городской больницы № 3, городской пульмонолог Александр Дегтяренко.

- Коллеги и друзья помнят об Александре Ивановиче только хорошее – блестящий врач, справедливый, отзывчивый и принципиальный руководитель. Его уважали коллеги, ему доверяли пациенты, - отметил глава администрации города Иван Приходько.

Александр Дегтяренко во время пандемии неустанно помогал людям в борьбе с коварным врагом – вирусом Covid-19, жертвуя собственной безопасностью ради здоровья пациентов.

- Однако схватка оказалась неравной – спасая жизни других, Александр Иванович не смог уберечь себя, - сообщил Приходько.

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