Коронавирус в ДНР, последние новости на 19 марта 2021 года: За все время Сovid-19 выявили у 27 597 человек

На сегодня в Республике на кислородной поддержке находятся 470 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 27 597 человек.

- За 18 марта проведено 518 исследований, из них выявлено 164 случая заболевания и у 41 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении ведомства.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4858 пациентов, выписаны – 20 576 человек, летальных случаев – 2163.

- За сутки выявлено 73 случая пневмоний, на 8 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 58. Всего на лечении 917 пациентов с пневмониями, из них 470 - на кислородной поддержке (плюс 21 за сутки), - сообщает Минздрав.

Также по результатам проведенных 588 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 135 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Всего в мире на утро 19 марта 122 360 081 подтвержденных заболевших COVID-19 (+556 491 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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