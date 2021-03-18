Коронавирус в ДНР, последние новости на 18 марта 2021 года: За сутки выявлено 266 зараженных, зарегистрировано 647 выздоровевших

Выздоровевших почти в три раза больше, чем заразившихся Фото: Артем КИЛЬКИН

В министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что результатам, проведенных 17 марта исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 266 жителей.

- Проведено 775 исследований, из них выявлен 205 случаев заболевания, и у 61 пациента диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Отмечается, что за сутки выздоровели 647 человек. Зарегистрировано девять летальных случаев.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 27 392 человек. Из этого числа 20 015 жителей выздоровело. Зарегистрировано 2153 летальных случая. Лечение продолжают 5224 пациента.

В Минздраве ДНР рассказали, что по результатам проведенных 350 исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 79 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией.

Кроме этого, за сутки выявлено 81 случай пневмоний, на 6 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них госпитализирован 56. Всего на лечении 921 пациент с пневмониями, из них 462 на кислородной поддержке, - сказали в здравоохранительном ведомстве.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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