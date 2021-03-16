Коронавирус в ДНР, последние новости на 16 марта 2021 года: На лечение от COVID-19 поступил еще 231 пациент

У 226 жителей ДНР тест на коронавирус показал положительный результат

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике прирост больных коронавирусной инфекцией составил 231 пациент. При этом за указанный период 292 человек сняли с учета после выздоровления, летальных случаев – 9. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

— За последние сутки в ДНР проведено 756 исследований, из них выявлено 226 случаев заболевания и у 5 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано и подтверждено 26 719 случаев инфицирования. Лечение от COVID-19 продолжают 5 662 пациента, выздоровели 18 920 человека, летальных случаев – 2 137.

Тем временем стало известно, что в 2020 году в ДНР вырос объем производства фармацевтической продукции в два раза, превысив показатели за 2019 год.

— По итогам 2020 года объем производства продукции фармацевтической промышленности составил 481 млн рублей, превысив на 105% показатель 2019 года. Объем реализации составил 462,1 миллиона рублей, что на 95,4% выше уровня 2019 года, — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах

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