В Донбассе прогнозируют еще большее обмеление рек нынешним летом

В ЛНР не будет существенного половодья, а это приведет к дальнейшему пересыханию рек и водоемов. Фото: Минприроды ЛНР

Министерство природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР прогнозирует обмеление некоторых водоемов Республики нынешним летом.

- Климатическая картина не дает особых поводов для оптимизма. Отсутствуют признаки существенного половодья, это является предпосылкой обмеления и пересыхания некоторых рек и водоемов в летний период, – рассказали в Минприроды.

Такой тревожный прогноз был сделан после необычайно засушливого 2020 года, когда, в частности, на реке Лугань в Луганске был зафиксирован минимальный уровень воды за 88 лет наблюдений.

Ситуация на территории Республики осложнилась закрытием шахтных водоотливных комплексов, вода из которых в маловодные периоды составляла существенную часть стока некоторых рек, особенно малых.

Тем временем, воду интенсивно забирали на хозяйственные и бытовые нужды из русел рек и подземных водозаборов. Что в итоге привело к пересыханию нескольких малых рек: Луганчика, Белой в Краснодонском и Перевальском районах, Лозовой на территории Зоринска.

Река Ольховая пересохла в районе между Лутугинским районом и частично на территории Луганска. Кстати, пересыхание русла Ольховой зафиксировано Минприроды ЛНР впервые. Река протекает по территории 16 населенных пунктов (в том числе двух городов), жители которых берут воду из русла реки и колодцев расположенных в ее пойме, для полива своих садов и огородов.

Кроме того, впервые зафиксировано пересыхание русла реки Лугань в районе поселка Калиново.

Впрочем, власти Республики не только констатируют то, что и так известно многим жителям. В 2017 году впервые был разработан и запущен в работу первый план мероприятий по экологическому оздоровлению поверхностных вод. Подобная работа до 2014 года практически не проводилась. Минприроды ЛНР можно считать родоначальником этой деятельности. В этом году тоже начата разработка плана по оздоровлению рек.

- Администрации городов и районов уже предоставили в Минприроды ЛНР свои предложения. В план также включены мероприятия по повышению экологической сознательности населения, – отметили в Министерстве.

Проблемы в ЛНР – не чисто республиканская беда. В аналогичной ситуации оказались и жители всего Донбасса, ряда других регионов России и Украины.

Напомним, по территории Луганской Народной Республики протекают 42 реки, из которых одна большая – Северский Донец, три средних – Миус, Лугань, Кундрючья, и 38 малых рек. Также в Республике 518 водоемов, из которых - 26 водохранилищ, 461 пруд, 2 озера, 18 обводненных карьеров и 14 прудов-отстойников.

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