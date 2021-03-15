Коронавирус в ДНР, последние новости на 15 марта 2021 года: В Республике значительно уменьшилось количество заболеваний пневмонией

В ДНР только 30 человек, заболевших пневмонией, нуждались в госпитализации Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 26488. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 5732 жителя. Общее число выписавшихся после излечения – 18628. Летальных случаев – 2128.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 44 пациента, на 4 меньше, чем за предыдущий день. 30 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 986 пациентов с пневмониями, из них 469 на кислородной поддержке (+17 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике продолжается иммунизация жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Вторая партия вакцины, поступившая в рамках гуманитарной помощи, распределена в учреждения здравоохранения по всей территории Республики. С целью максимального охвата городов и районов организовано 39 пунктов вакцинации. Иммунизация продолжена жителям, деятельность которых связана с наибольшим риском заражения, - медработникам, социальным работникам и военнослужащим.

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