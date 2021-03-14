Организатор рок-клуба в Харцызске Андрей Романов: «Все начиналось с двух лавочек и двух металлических вешалок»

Юношеское увлечение определило всю его жизнь. Фото: архив Андрея Романова

Андрей Романов живет в небольшом городке Донбасса - Харцызске. Здесь он известен всем, как организатор рок-клуба и творческого объединения Beretta Voice Confederacy.

Финансист с душой музыканта

- Мы земляки с Юлей Чичериной - я родом с Урала. В 1982 году родители переехали в Донбасс, да так и остались здесь, - рассказывает Андрей.

Еще в юности он увлекся тяжелым направлением в музыке - хеви-металом. Можно представить, насколько это было по-новаторски и революционно в то время, когда большинство исполнителей отличались статичностью и предсказуемостью.

Позже, выбрав в жизни финансовую стезю и проработав 14 лет в банковской сфере, а затем став руководителем международной брокерской компании, Андрей, тем не менее, не изменил любимому увлечению рок-музыкой.

Днем Андрей работал в банке, а вечером пропадал в будущем клубе, приводя его в порядок. Фото: архив Андрея Романова

- В этом жанре ощущается жизнь, энергетика, драйв, протест, нонконформизм (стремление отстаивать свои интересы вопреки общепринятым, - Авт.), опять же. Этим и продиктован выбор. К тому же, в мою юность метал был популярнее, чем сейчас рэп и рок вместе взятые. И советской музыке противопоставлялся только он, - объясняет Андрей. - Бытует мещанское мнение, будто бы тяжелые направления в музыке несут с собой разрушение. Я не согласен. Знаю немало брутальных музыкантов, и это, пожалуй, самые добрые люди на свете. Такая музыка, прежде всего, несет с собой энергию, и каждый волен ей распоряжаться сам. Кто-то, возможно, направит ее на разрушение, а кто-то и созидает. Это то же самое, если говорить, что электричество убивает. Музыка несет зачастую протест, но протест и разрушение - это не тождественные понятия.

Не зря говорят, что судьба и за печкой найдет. Уже подростком он покупал пластинки, которые было непросто достать, посещал концерты различных групп. А в конце 90-х вместе с единомышленниками решил создать свой коллектив. Удивительно, но отсутствие опыта и музыкального образования не остановило его.

Юля Чичерина - друг клуба. Фото: архив Андрея Романова

Настоящий андеграунд

Он нашел себя в качестве организатора концертов, иногда выступал вторым солистом. Лавры славы мало беспокоили Андрея, хотелось одного - сделать все, чтобы хеви-метал звучал - и звучал хорошо, а талантливые ребята могли реализоваться в любимом городе.

- Как и следовало ожидать, тот первый любительский коллектив распался. Но на смену ему пришла группа Beretta Voice. Мы играли тяжелый метал, много ездили с концертами, записывали песни. И вот в 2011 году в ДК Харцызска нам выделили небольшую комнату в подвальном помещении, - вспоминает Андрей. - Из имущества - только две лавки и две металлических вешалки. Сырость страшная, ремонта - ноль. Но мы согласились, нужно было помещение для репетиций и выступлений. После работы я почти каждый день пропадал там, делая с ребятами ремонт, вкладывая средства, заработанные в банке. Для начала решили бороться с сыростью. Притащили 10 мешков соли, надеясь, что она поглотит влагу. Бесполезно. Пришлось обложить стены минеральной ватой и купить осушитель воздуха. Но победить сырость удалось только тогда, когда провели вентиляцию. Украсили стены баннерами, соорудили сцену и сделали звукоизоляцию. Все это мы проделали на чистом энтузиазме.

Вот так помещение выглядело в начале. Фото: архив Андрея Романова

Помощи со стороны не было, да ее и не ждали. Несмотря на то, что Андрей не умел играть на музыкальных инструментах, он сам приобретал их для коллектива. Постигая премудрости расчетов, колонки и усилители поначалу делал сам, затем продавал их и на вырученные деньги приобретал уже фирменные.

- На тот момент нас было восемь групп, репетировавших под крышей этого клуба. Настоящая конфедерация! Музыканты собирали полный зал на концертах, и для этого молодежи не нужно было ехать куда-то в крупные города. Причем все выступления были бесплатными, желающие добровольно вносили символический взнос в пущенную по залу шапку. Этих средств нам едва хватало на текущие расходы и дорогу домой, - рассказывает Андрей.

Сейчас клуб объединяет четыре коллектива, это порядка 30 музыкантов. Фото: архив Андрея Романова

Репертуар выступлений в клубе был самый разнообразный - рок, метал, рэп, кавер-версии на знаменитые рок-хиты группы «Кино», Земфиры и т.д.

Без музыки на миру и смерть не красна

А потом пришел 2014 год. События Русской весны Андрей принял всем сердцем.

- Появилась надежда построить государство для людей. Пусть я и остался без работы, но музыку не бросил. Из восьми групп в клубе остались четыре, концерты проходили все реже, но наш харцызский клуб, тем не менее, жил, - говорит он. - Уже в годы войны при содействии клуба в городе выступали рок-музыканты Глеб Корнилов и Юлия Чичерина. А гимн ДНР «Вставай, Донбасс!» мы записали вместе с группой «День триффидов», когда еще не было Республики - в феврале или марте. Но даже во время войны музыка крайне необходима. Она придает человеку сил. Нужно уметь выплескивать эмоции наружу, заряжаться энергией и продолжать жить. Иначе можно сойти с ума. На любой войне солдаты идут в бой под музыку с особой самоотверженностью. Это чистая и светлая энергия.

Метал - это чистая энергия и как ей распорядиться, каждый выбирает сам. Фото: архив Андрея Романова

Есть у клуба и свои герои. Один из музыкантов - барабанщик Роман Лозовский - пошел в ополчение и погиб в Горловке в 2014 году. В его честь рокеры ежегодно проводят «Лозовский фест» - 4-часовый марафон, на который съезжаются музыканты-«тяжеловесы» из Луганска, Зугрэса, Кировска, Макеевки. Место Романа за ударной установкой в этот день пустует…

Останется ли рок-клуб в Харцызске?

А потом сменилось руководство ДК, и у музыкантов возникли первые сложности.

- Нам намекнули, что клуб должен приносить деньги. Но ведь мы - некоммерческая организация. Когда там пустовало помещение, оно никому не было нужно. А теперь стал полноценный зал, который приспособили не только для репетиций, но и выступлений. Сколько наших сил, средств и времени были туда вложены, - с горечью говорит Андрей. - Но музыканты и поклонники встали за нас горой - есть еще порох в пороховницах! Сейчас стараемся прийти к пониманию с администрацией, определиться с документацией и готовы работать на благо города. Как только все будет улажено, планируем провести очередной большой концерт. Война - не повод забывать про музыку.

Можно много говорить о значении молодежи, а можно просто помочь сохранить им клуб. Фото: архив Андрея Романова

Слишком многое у наших людей отняли. Хочется верить, что у клуба есть будущее. Ведь несмотря на войну, неопределенность и разные экономические беды, он смог выжить. И не где-нибудь в столице, а в небольшом Харцызске, где молодежь тоже имеет право на самовыражение. Разрушать и запрещать всегда легче, чем созидать и помогать. А последнее как раз всегда отличало жителей Донбасса.

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