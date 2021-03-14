Коронавирус в ДНР, последние новости на 14 марта 2021 года: больше 18 тысяч жителей Республики побороли COVID-19

В ДНР увеличилось число больных коронавирусной инфекцией Фото: Алена МАРТЫНОВА

В прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике увеличилось число больных коронавирусной инфекцией. На лечение поступили 105 пациентов.

При этом за этот отчетный период было зарегистрировано восемь летальных случаев и еще трое пациентов побороли болезнь. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За 13 марта проведено 162 исследования, из них выявлено 86 случаев заболевания (53,1%) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в ДНР официально зарегистрировано и подтверждено 26 488 случаев инфекции COVID-19, из них на стационарном и амбулаторном лечении находятся 5732 пациента, выписаны 18 628 человек, летальных случаев 2128.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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