Коронавирус в ДНР, последние новости на 13 марта 2021 года: Лечение от Covid-19 продолжают 5638 пациентов

Коронавирус в ДНР выявили еще у 243 жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В министерстве здравоохранения ДНР сообщили, что результатам, проведенных 12 марта исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 243 жителей.

- Проведено 659 исследований, из них выявлен 209 случаев заболевания, и у 34 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

Отмечается, что за сутки выздоровели 102 человек. Зарегистрировано два летальных случая.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 26 383 человек. Из этого числа 18 625 жителей выздоровело. Зарегистрировано 2120 летальных случаев. Лечение продолжают 5638 пациентов.

Также в министерстве здравоохранения ДНР рассказали, что за сутки выявлено 60 случаев пневмоний, на 13 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

- Из них 43 госпитализировано. Всего на лечении 920 пациентов с пневмониями, из них 459 на кислородной поддержке, - сказали в Минздраве.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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