Какие мастер-классы будут в Донецком ботаническом саду на Масленицу

В Донецком ботаническом саду состоится праздник Масленицы «Колокольчик, звени! Весну пробуди!». Фото: Донецкий ботсад

Рыцари подготовили мастер-класс проведения поединка.

- Мальчики от 10 лет смогут взять в руки мягкий меч (с такими тренируются спортсмены) и в экипировке, не нанося друг другу увечий, поупражняться, - рассказал «КП» координатор клуба военно-исторической реконструкции «Триумф» Виталий Дудник.

Ощутить себя настоящими рыцарями ребята смогут и в стрельбе из арбалета. Также любители Средневековья проведут мастер-класс по изготовлению доспехов и шлема.

Кузнецы тоже будут обучать детвору своему ремеслу. Они подготовили занятия по ковке солнышек, колокольчиков и подков.

На Маслинице будет занятие и для девочек. Мастер обережного рукоделия Юлия Славная проведет мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок. Она научит делать жаворонков и куклу Масленицы (ее не сжигают, она хранится дома как оберег до следующего праздника весны).

Донецком ботаническом саду состоится праздник Масленицы «Колокольчик, звени! Весну пробуди!». Фото: Донецкий ботсад

- Куклы будем мотать из лоскутов ткани без использования ножниц и иглы. Поделки-обереги дети получат в подарок, - рассказала Юлия Славная.

Мастер также научит делать эко-свечи из пчелиного воска с добавлением в них ароматных растений (зверобоя, шалфея, лаванды, мяты и розы). Такие свечами пользовались наши редки.

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