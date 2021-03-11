Коронавирус в ДНР, последние новости на 11 марта 2021 года: Лечатся от Covid-19 5762 человека

На сегодня в Республике на кислородной поддержке находятся 459 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 25 959 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- За 10 марта проведено 896 исследований, из них выявлено 163 случая заболевания и у 9 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, на сегодня на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5762 пациента, выписаны - 18 092 человека, умерли - 2105.

Несколько снизился показатель заболеваемости воспалением легких.

- За сутки выявлено 59 случаев пневмоний, на 30 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 47. Всего на лечении 952 пациента с пневмониями, из них 459 - на кислородной поддержке (плюс 7 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего в мире на утро 11 марта 118 280 214 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 131 593 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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