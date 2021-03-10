Цены в ДНР: рост с начала 2021 года не останавливается

Цены в ДНР растут с января 2021 года. ФОТО: Архив "КП"

Цены в ДНР растут, что ощущают на себе все жители.

- Вроде немножко все подорожало, но к концу месяца на семейном бюджете это сказывается, - говорит горнорабочий Михаил. – Жена в декрете, а я и не знаю, сколько уже должно хватить на коммуналку и продукты.

Минэкономразвития постоянно мониторит состояние цен в ДНР и делает ставку на развитие местного производства. Недавно в экономическом ведомстве представили официальные цены на продукты по городам и районам страны.

Яйца куриные официально стоят 70-80 рублей. В реальности в небольших магазинах Донецка, работающих до позднего вечера, десяток обойдется в 90 рублей и выше.

Инфографика: Минэкономразвития ДНР

За подсолнечное масло просят 117 рублей по усредненным официальным данным. Неофициально отметим, что и 130 не предел.

Стал дороже "борщевой набор" и другие продукты питания. В Донецке филе курицы стоит более 250 рублей за килограмм.

Цены на рыбу, молоко, хлеб, муку и макаронные изделия с января официально подросли на 2-3 рублей, неофициально прибавка по отдельным позиция доходит до 9 рублей.

ФОТО: Минэкономразвития ДНР

Отметим, цен цены растут и на Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль признал это на заседании Кабмина 10 марта.

- Рост происходит и из-за объективных факторов, но также мы фиксируем попытки монопольных сговоров и манипуляций, - сказал он.

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