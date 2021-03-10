Жители Донецка резко отреагировали на предложение Украины поехать в турпоездки по Донбассу

Киев еще в 2014 году вынудил стариков в Донбассе «путешествовать» за своими пенсиями. Фото: Мониторинговая миссия ООН

В республиках Донбасса сейчас живут в ожидании большой войны. А в Киеве помимо обстрелов ничего лучшего не могли придумать, как предложить дончанам и луганчанам отправиться в турпоездки по достопримечательностям подконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей.

- Хотим через туризм общаться с людьми, которые оказались «по другую сторону», интегрировать их... В рамках проекта «Donbass travel» будут интересные маршруты, чтобы люди недалеко ехали от своего дома, — заявила глава Госагентства развития туризма в Украине Марьяна Олеськив.

Жительница Донецка Валентина Зимина весьма удивилась, когда узнала о таких планах.

- Пусть сначала Зеленский прекратит убивать нас. Потом отведет войска и разминирует прифронтовую территорию, - считает дончанка.

А главное – договорится с республиками о мире и свободном пересечении линии соприкосновения, без пропусков и ковидных самоизоляций. И еще освободит пенсионеров от необходимости ездить за пенсиями на подконтрольную территорию.

- Это же позор, что на Украине наших стариков, терпящих в поездках муки и издевательства, прозвали «пенсионными туристами», – отмечает Валентина Зимина.

И добавляет, что куда поехать в Донбассе отдыхать, дончане знают лучше киевлян.

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