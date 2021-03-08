Коронавирус в ДНР, последние новости на 8 марта 2021 года: За все время Сovid-19 побороли больше 17 тысяч жителей

За все время коронавирус в ДНР диагностирован у 25 517 жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

7 марта исследования по выявлению коронавируса в ДНР не проводились. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили.

- Это связано с тем, что лаборатория находилась на санобработке, - говорится в сообщении.

За все время Covid-19 в Донецкой Народной Республики был выявлен у 25 517 жителей.

Из этого числа 17 280 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 2092 летальных случая. Лечение продолжает 6145 пациентов.

Напомним, что противоковидная вакцинация в Республике стартовала 1 февраля. В течение месяца планируется завершить вакцинацию от коронавируса в ДНР первоочередных категорий граждан, после чего медики приступят к полноценной прививочной кампании для всего населения.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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