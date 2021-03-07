Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 февраля 2021 года: В Республике планируют перейти к полноценной вакцинации всего населения

Новая партия российской вакцины «Спутник V» уже поступила в больницы Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Число заболевших коронавирусной инфекцией в Донецкой Народной Республике увеличилось за сутки на 230 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- За 6 марта было проведено 867 исследований, в ходе которых выявлены 223 случая заболевания COVID-19, а у 7 пациентов диагноз был установлен клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, медики выявили у 57 жителей Республики пневмонию - это на 39 случаев меньше, чем днем ранее.

В общей сложности, за все время пандемии в ДНР коронавирус обнаружили у 25 517 граждан. Из них продолжают лечение 6 145 больных, выздоровели и выписаны из больниц 17 280 пациентов, умерли 2 092 человека.

Напомним, в течение месяца планируется завершить вакцинацию от коронавируса в ДНР первоочередных категорий граждан, после чего медики приступят к полноценной прививочной кампании для всего населения.

Медики заканчивают прививать от коронавируса жителей из группы риска Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Процесс идет. У нас есть план по поставкам препарата. Многие граждане получили уже 2 компонента препарата, и я тоже. Я доверяю нашим медикам и Министерству здравоохранения Российской Федерации. По тем заключениям, которые есть у нашего Минздрава, никаких серьезных осложнений у вакцинированных людей не было, - заявил Глава ДНР Денис Пушилин в прямом эфире политического ток-шоу «Соловьев LIVE».

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