Юлия Чичерина: «Во все времена есть свои Маресьевы и Космодемьянские и это продемонстрировал Донбасс»

Донбасс для нее давно стал вторым домом. Фото: архив Юлии Чичериной

Об ее приезде не кричат афиши и не взрываются паблики в соцсетях, просто потому, что приезжает она в Донецк уже давно, как к себе домой. Рок-певица Юлия Чичерина остается верна дончанам с 2014 года. Сама признается, что когда-то бралась подсчитать, сколько раз уже приезжала в ДНР и ЛНР, но сбилась со счета.

В этот раз певица приехала поздравить военных Республики с Днем защитника Отечества, поддержать их боевой дух и задержалась на какое-то время. Встречаемся с Юлей в одном из обычных донецких кафе, она – одна из тех, кто не требует к себе особых условий и не выставляет райдер, выступая где придется: в госпиталях, воинских частях, школах. Уже традиционно певицу сопровождает старый пес Рекс. По человеческим меркам ему больше ста лет, ходит он с трудом, но оставить его дома никак нельзя. Певица говорит, он так привык к поездкам, что сразу же почувствует себя брошенным, если уехать без него. Поэтому она выносит его на руках на прогулку, терпеливо ждет, пока он перебирает слабыми ногами, подбадривает его шутками и в этом вся Юля. Человечность – основная ее черта.

В кадетской школе имени первого Главы ДНР Александра Захарченко. Фото: архив Юлии Чичериной

- В этот раз ты приехала в Республику к 23 февраля. Где успела побывать?

- Ездила в Дебальцево на открытие памятника, выступила в «Сомали», «Спарте», в кадетской школе имени Александра Захарченко, а также спела перед ранеными в реабилитационном центре Амвросиевки, где давно хотела побывать. Подарила дончанам свой диск «Песни военных лет», куда вошли одиннадцать самых знаковых песен донбасского периода. Окончили снимать документальный фильм «Я - Донбасс» с моим неизменным оператором Максом Фадеевым. Попытались в нем объединить весь опыт этих семи лет. Премьера должна была уже давно состояться, но коронавирус помешал. Надеюсь, презентуем этой весной.

- Знаешь, отсюда, из Донецка, сложно понять, что не устраивает митингующих в России, включая «онижедетей». Все эти фонарики, пикеты. Смотришь на протестующих, сытые, модные, с дорогими мобильниками. Им неизвестно, как это снарядом отрывает ноги или в один миг разрушает твой дом. Может ты понимаешь, что им надо?

- Я, когда размещаю в сети свои видео или фото с детьми из Донбасса, часто получаю комментарии, типа хоть где-то остались нормальные дети. Но мне тоже сложно понять, я, как и вы, на это смотрю донецким взглядом. Для меня здесь, в Донбассе, отдушина и надежда. У нас же дети уже не помнят мир без интернета, они не застали 90-х, их жизнь всегда была сытой и относительно безопасной. Вот и сидят они в каком-нибудь Тиктоке, выполняя очередные задания кукловодов и чувствуя свою, кажущуюся им, значимость. Недавно прочитала, что ходить на митинги они считают сексуальным. Пубертат, что тут скажешь!? Хотя этих протестующих – мизер, на самом деле. Но за деньги заинтересованных людей создается видимость, что это массовое явление, накручиваются миллионные просмотры у роликов в ютубе и т.д.

Ты же понимаешь, любое зло привлекательно для неискушенных душ. Нет воспитания, нет идеологии, а религия не в ходу. Ведь, если ты просто живешь по Закону Божьему, то этого уже достаточно, ты не совершишь подлость. Тогда и придуманные человеком законы излишни.

Поддержала раненых. Фото: архив Юлии Чичериной

- Часто сталкиваюсь, что наши единомышленники в России склонны идеализировать происходящее у нас в Донбассе. Даже не знаю – хорошо это или плохо?

- Честно тебе скажу, я тоже идеализирую. Плохих людей, ясно, везде хватает. Но вот я была на встрече с вашими кадетами. У них же глаза другие, они горят интересом, мыслью. Вся надежда на них, это будущее не только Донбасса, но и России. Хотя на старте они ничем не отличались от своих сверстников в РФ, но на их жизнь выпала война. И пока у нас их ровесники соревновались, у кого айфон круче, ваши познали настоящую цену жизни. И это не пафос, а правда. Ведь, известно, если человек долго находится в комфорте, то легко становится добычей бесов. Почему все святые отцы держали строгую аскезу? Они знали, что чем больше думаешь о собственной шкуре и жалеешь ее, тем больше страдает дух. Может потому человеку и ниспускаются все эти войны и пандемии.

На могиле Моторолы. Фото: архив Юлии Чичериной

- Юля, я ужасаюсь тому огромному количеству интеллигенции в РФ, объективно, людей образованных, неглупых, которые по сути своей русофобы и являются даже не либералами, желающими лучшего своей стране, а откровенными предателями. Почему так?

- Интеллигенция стремится быть в тренде, преподаватели хотят нравиться молодежи, главы почтенных семейств - своим детям и соседям, но создают эти тренды, увы, не наши союзники, а наши настоящие враги, они решают, какую музыку слушать нам и нашим детям, какие фильмы и книги смотреть и читать. Это они умаляют подвиги наших героев - Зои Космодемьянской, Валентины Терешковой, Александра Матросова, Георгия Жукова, это они сравнивают Гитлера и Сталина и все такое прочее.

Так думать модно, ты сразу становишься рукопожатным человеком с красивым лицом, если ты певец, то твои песни берут на радио и просмотры в ютубе зашкаливают, если актер - все роли твои. Но время от времени придется отмечаться - изрыгать из себя предательские гадости в пространство - это и есть секрет успеха, как говорят укропчики - секрет запанованя. Увы, этот успех очень зыбок, потому что интернет ничего не забывает, а ложь со временем рассыпается, как неустойчивое явление, и все эти люди с красивыми лицами окажутся обычными предателями Родины, проклятыми своими же потомками, но не нам их судить

Ну и вообще, те, кто сейчас называют себя интеллигенций, явно не готовы к жизни на Земле, все их тела заточены лишь для того, чтобы хорошо кушать, тепло и мягко спать только им и их детям, они не держат никаких ударов - ни информационных, ни физических, не терпят чужого мнения и очень долго носят в сердцах зло, с самого раннего детства. Просто они невежественны и не в курсе, что этот мир не только для радости, но и для подготовки к жизни вечной. Я сострадаю их глубокому несчастью, это реально страшно.

- И как противостоять этому?

- Война идет, она не проиграна. Хотя и хватились мы поздно. Интернет – это реальный фронт, где у нас отнимают наших детей. Но во все времена есть места Маресьевым и Космодемьянским. И пример этому Донбасс. Здесь люди научились состраданию, великодушию, мужеству. И именно здесь, я верю, подрастает наша будущая элита. Думаю, вырулим!

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