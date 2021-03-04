Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 марта 2021 года: Из больниц Республики выписали еще 72 выздоровевших пациента

Количество поступающих на госпитализацию в больницы пациентов с COVID-19 и пневмонией уменьшилось Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 188 жителей. 7 человек умерли от опасной инфекции. За это время 72 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 650 исследований, из них выявлено 169 случаев заболевания (26,0 %) и у 19 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 24822. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находится 5855 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 16906. Летальных случаев – 2061.

Также за сутки выявлено 72 случая пневмоний, на 1 случай больше, чем за предыдущий день. 52 человека госпитализированы. Всего на лечении 862 пациента с пневмониями, из них 452 на кислородной поддержке (+12 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, в Республике продолжается второй этап вакцинации жителей российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Также начнут прививать все категории населения в 39 прививочных кабинетах, открытых в городах и районах.

Власти ДНР в пятницу, 5 марта, разрешат пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.

В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. В минувший понедельник КПВВ в обе стороны пересекли 182 человека и 38 автомобилей.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

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