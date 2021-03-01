Весну Донецк встретит модным показом в Донбасс Опере

Узнаваемый стиль Ирины Радыш - простота линий, отсутствие вычурности и высокое качество моделей Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В Донецке становится традицией встречать весну воспеванием красоты и женственности - в знак того, что серая и унылая зима осталась за порогом, а в жизнь снова врываются свежие краски. И показ модных коллекций донецких дизайнеров в Донбасс Опере - лучшее подтверждение тому.

Практичность не исключает нежность Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Праздник моды в Женский день

Если в прошлом году оперный театр подарил дончанам показ коллекций донецкого дизайнера Ирины Радыш, то в этом году, 8 марта, в Донбасс Опере свои коллекции представят сразу три донецких дизайнера - Ирина Радыш, Светлана Борисова и Елена Мальцева.

Мероприятие становится традиционным событием донецкой весны. Фото: donbassopera.ru

«Комсомолка» побывала в мастерской ателье «Контур» у Ирины Радыш и поинтересовалась, чем в этот раз дизайнеры будут удивлять донецкую публику.

- Успех показа в прошлом году был невероятный - билеты раскупили задолго до мероприятия. Впечатления у зрителей были самыми позитивными, поэтому решено было в этом году весенний праздник моды повторить, - рассказывает Ирина Радыш. - Я представлю дончанам две коллекции: «Розовая шубка» и «Туманный Альбион». Нужно сказать, что обе - премьера. Для меня принципиально, что первыми мои модели всегда видят земляки и только потом я их презентую в России.

Как тут удержаться, чтобы не примерить! Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Идея коллекции «Розовая шубка» родилась у Ирины после прочтения одноименного рассказа Натальи Мизоновой, где речь шла о тяжелом послевоенном времени и маленькой девочке. Страна медленно восстанавливалась после страшной войны, люди жили в основном голодно и бедно, но это не мешало мечтать. И девочка рисовала розовым карандашом шубку, не слушая тех, кто утверждал: мол, какие глупости, таких шуб не бывает. А однажды, придя домой, она увидела привезенную мамой розовую шубку. Точно такую, какую рисовала сама.

- Коллекция «Розовая шубка» будет представлена двадцать одним образом. Позиционирую ее, как первую промышленную коллекцию ателье мод «Контур». Пока это мечта, но без мечты в нашем деле никак. Кроме того, в показе также будут участвовать дети, - поделилась Ирина.

Вторая коллекция - «Туманный Альбион» - будет представлена моделями вне времени, абсолютной классикой.

Элементы лондонской коллекции «Туманный Альбион» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы покажем клетчатые пальто из очень качественной шерсти с элементами лондонской тематики в исполнении нашего художника по вышивке Ирины Логвиненко. Это будут украшения одежды в виде лондонских часов, фонарей, телефонных будок и, конечно, Биг-Бена, - приоткрыла завесу тайны дизайнер.

Создают конкуренцию брендовым вещам

Также вниманию дончан представят свои модели одежды дизайнеры Светлана Борисова и Елена Мальцева. Светлана Борисова продемонстрирует спортивную молодежную коллекцию на каждый день «Сафари сити», состоящую из комбинезонов, шорт, платьев и жакетов. А Елена Мальцева покажет итальянскую коллекцию женственных летних платьев из льна и трикотажа синего и бежевого цвета.

Режиссером «Классики и моды» выступит Людмила Евтихова. Действо будет идти в сопровождении камерного оркестра Донбасс Оперы, кроме того, зрителям подарят свои вокальные номера лучшие солисты театра.

- Когда говорят, что вещи, созданные неименитым дизайнером, не могут составить серьезную конкуренцию моделям известных брендов из бутиков, мне смешно. Это мнение даже не дилетанта, а профана. Для того, чтобы понять, насколько это утверждение далеко от истины, нужно просто подняться с дивана и посетить выставки, показы, недели моды. Там можно убедиться, сколь богата талантами земля русская, какие шедевры создают люди, - уверена Ирина.

Коллекцию "Город у моря" россияне оценили по достоинству - купили абсолютно все. Фото: архив Ирины Радыш

Россиянки оценили по достоинству

Недавно Ирина вернулась с Недели трикотажной моды в Москве, где вдохновилась свежими идеями и образами.

- Участие в подобных показах неоценимо. Дизайнер должен уметь сотрудничать со специалистами в смежных отраслях: скорняками, мастерами-трикотажниками, вышивальщиками, художниками по тканям и т.д. С таких выставок я всегда возвращаюсь, как хорошо заряженная батарейка с новыми идеями и планами, - признается Ирина Венидиктовна. - Но это также и обратный обмен. В этот раз на Неделю трикотажной моды мы возили нашу коллекцию «Город у моря», премьера которой состоялась в Донбасс Опере в прошлом году. Так вот, ее раскупили в первые же дни и разлетелась она от Москвы до Владивостока. Уровень нашего качества уже известен в России. Это и есть реальный показатель успеха любого дизайнера, когда люди покупают то, что ты создаешь.

Дефиле на пуантах. Мероприятие "Классика и мода" - 2020 прошло с успехом. Фото: архив Ирины Радыш

В планах у Донбасс Оперы сделать концерт «Классика и мода» репертуарным, чтобы донецкие дизайнеры имели возможность демонстрировать свои коллекции, а значит, дончанок ждут новые открытия.

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