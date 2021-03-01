Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 марта 2021 года: За все время Сovid-19 заразились 24 410 человек

За все время в Республике от коронавируса выздоровели 16 681 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За все время коронавирус в ДНР выявили у 24 410 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- 28 февраля исследования на заболевание COVID-19 не проводились.

Всего на 1 марта на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) –5691 пациент, выписаны – 16 681 человек, летальных случаев – 2038.

Пневмонии в ДНР за сутки выявили у 35 человек.

- Это на 13 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 23, - говорится в сообщении Минздрава.

Всего в Республике на лечении от пневмоний находятся 902 пациента, из них 452 - на кислородной поддержке (плюс 11 за сутки).

Всего в мире на 1 марта 114 674 688 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 317 271 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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