Коронавирус в ДНР, последние новости на 1 марта 2021 года: За все время Сovid-19 заразились 24 410 человек

За все время в Республике от коронавируса выздоровели 16 681 человек
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
За все время коронавирус в ДНР выявили у 24 410 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
- 28 февраля исследования на заболевание COVID-19 не проводились.
Всего на 1 марта на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) –5691 пациент, выписаны – 16 681 человек, летальных случаев – 2038.
Пневмонии в ДНР за сутки выявили у 35 человек.
- Это на 13 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 23, - говорится в сообщении Минздрава.
Всего в Республике на лечении от пневмоний находятся 902 пациента, из них 452 - на кислородной поддержке (плюс 11 за сутки).
Всего в мире на 1 марта 114 674 688 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 317 271 за сутки).
Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.
В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.
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