Прогноз погоды в Донецке на март: Что обещают синоптики

В марте дождливые и пасмурные дни несколько раз будут сменяться солнечными Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погоду в Донецке на март предсказали синоптики. Что нас ждет в первый месяц весны? И насколько верны народные приметы?

1 марта в средневековой Руси встречали Новый год. Месяц начинался Ярилиными днями. От Ярилы земля прогревалась – «ярилась». По приметам судили о будущей погоде. Говорили, каков первый день года, таков будет и первый день лета. Глубокий снег и сугробы предвещают теплый год. Повеял теплый ветерок – летом будут частые дожди, при северном ветре лето пройдет с похолоданиями. Если первые весенние дни теплые и солнечные, то впереди грядет похолодание.

По прогнозам синоптиков, 1 марта в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается относительно прохладная (до +3 градусов днем и -2 градуса вечером), пасмурная погода со слабым северным ветром. Таким будет и весь март – первый месяц весны против глобального потепления.

Средняя месячная температура ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла. Обычно днем будет +5…+8 градусов. Лишь в отдельные дни – 10-14 градусов тепла. По ночам заморозки – до 4 градусов мороза. Только в третьей декаде месяца ожидается небольшой рост температуры.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков составит 26-50 мм, что в пределах средних многолетних значений. Дождливые и пасмурные дни несколько раз будут сменяться солнечными.

После прошедшего лютого февраля март не предвещает погодных катаклизмов. Впрочем, синоптики могут и ошибаться. Климат на планете настолько изменился, что часто невозможно прогнозировать неожиданные вторжения циклонов и антициклонов.

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