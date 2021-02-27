Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 февраля 2021 года: На лечение поступили еще 222 пациента

За прошедшие сутки медики установили диагноз коронавирус 222 людям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки медики установили диагноз коронавирус 222 людям. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

— За последние сутки в ДНР проведено 640 исследований, из них выявлено 166 случаев заболевания (26,0%) и у 56 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавируса в ДНР было официально зарегистрировано и подтверждено 24 301 случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 5593 пациента, выписаны 16 679 человек, летальных случаев 2029.

Кроме того, в Минздраве обновили статистику по заболеваемости пневмонией. За сутки выявлено 74 случая пневмоний. Это на десять пациентов больше, чем за предыдущий отчетный период. Из них госпитализировали 51 пациента.

— Всего на лечении 851 пациент с пневмониями, из них 446 на кислородной поддержке (+11 за сутки), — добавили в ведомстве.

Продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он просто, как и все дети на планете, заслуживает жить»: В Донецке открыли сбор денег на лечение 8-месячного смертельно больного Тимура Лесного

У мальчика диагностировали спинально-мышечную атрофию первого типа (подробнее)