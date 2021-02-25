Пенсионный фонд Украины (ПФУ) изменил порядок подтверждения трудового стажа на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. Об этом рассказала начальник главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад.- Речь идет о периодах работы до 1 января 2004 года, о которых есть неточные записи в трудовой книжке. Или же они отсутствуют, или есть такие записи, которые нельзя использовать для принятия решения о назначении выплаты, - сказала Рад.Теперь эти периоды работы могут подтверждаться комиссиями, специально созданными при областных главных управлениях ПФУ. Они принимают документы для рассмотрения и выносят решение.Чтобы подтвердить стаж, нужны следующие документы:- заявление;- документы, подтверждающие факт прекращения деятельности предприятия или организации в результате их ликвидации (в том числе архивные) – в отношении предприятий, ликвидированных до 1 июля 2004 года, в отношении которых отсутствуют данные о проведении регистрационных действий в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;- трудовая книжка;- документы о каких-либо фиксациях трудовой деятельности. Они выдаются архивными учреждениями: справка о зарплате, копии документов о проведении аттестации рабочих мест, копии документов о переводе на другую работу, на работу с неполным рабочим днем, о предоставлении отпусков.Документы можно подать в любое подразделение ПФУ независимо от территории обслуживания. Причем не обязательно лично – это может сделать по доверенности представитель пенсионера.- Важный момент - периоды работы на неподконтрольной территории могут также подтверждаться свидетелем. Он должен документально подтвердить периоды работы на данном предприятии, не вызывающие сомнений. И этот период должен совпадать с тем, на который для зачисления претендует пенсионер, – подчеркнула начальник облуправления ПФУ.Наталья Рад добавила, что есть порядок вызова свидетеля. Это оформляется в установленной форме, и комиссия принимает решение – засчитывать ли указанный страховой стаж.Напомним, что на Украине не учитывается стаж работы на территории ДНР и ЛНР после 2014 года, когда предприятия и организации перешли под юрисдикцию республик и перестали делать отчисления в ПФУ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Украине прогнозируют уменьшение в полтора раза пенсий у жителей республик ДонбассаКиев едва наскреб деньги на индексацию выплат с 1 марта (подробнее)