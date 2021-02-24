Второй этап вакцинации от коронавируса в ДНР: фоторепортаж

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первую дозу российской вакцина «Спутник V» жителям Республики начали вводить с 1 февраля. Сначала прививки начали делать медикам, работникам сферы образования и социальной сферы и сотрудникам силовых ведомств.

Спустя 21 день в Донецке стартовал второй этап вакцинации от коронавируса.

В ДНР стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике идет уверенное снижение по выявленным пневмониям Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Записаться на вакцинацию все желающие могут на официальном сайте Минздрава или в прививочных пунктах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Записаться на вакцинацию все желающие могут на официальном сайте Минздрава или в прививочных пунктах Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Республике стартовал второй этап вакцинации от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН