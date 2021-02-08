В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 21706. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 8602 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 11245. Летальных случаев – 1859.Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 30 пациентов, на 24 меньше, чем за предыдущий день. 14 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 1307 пациентов с пневмониями, из них 582 на кислородной поддержке (+5 за сутки).Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.Сегодня возобновится пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт до 16.30 по московскому времени.В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях. В случае положительного результата въезжающего направят в больничный стационар для обследования.Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. В минувшую пятницу КПВВ в обе стороны пересекли всего 142 человека и 24 автомобиля.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке в Шлаковой больнице хирургическое отделение снова начнет принимать пациентовВ прошлом году оно было перепрофилировано под ковидную базу (подробнее)