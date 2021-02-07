Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 февраля 2021 года: В Республике COVID-19 переболели больше 11 тысяч человек

COVID-19 за сутки был выявлен у 174 пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 февраля медики в ДНР провели 325 исследований анализов пациентов с подозрением на заболевание коронавирусом. Из них COVID-19 был выявлен у 150 человек, еще у 24 диагноз был поставлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

В ведомстве добавили, что за сутки на поправку пошел один пациент, а также было зарегистрировано 12 смертей от COVID-19.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой Народной Республике 21 706 зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19. На лечении находятся 8 602 пациента, выписаны 11 245 человек, летальных случаев 1 859.

Тем временем главный врач Центральной городской клинической больницы № 6 Донецка Галина Могилевская заявила, что с января прослеживается четкая тенденция на снижение количества госпитализированных. Так что некоторые отделения медучреждения вернутся к штатному режиму работы по профилю.

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