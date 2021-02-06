Психолог Виктория Грекова: «Эта война открыла в нас, дончанах, невероятные человеческие качества»

Сегодня в семье Виктории трое деток. Фото: архив Виктории Грековой

Она могла стать журналистом, но вовремя поняла, что способна своим словом помогать страдающим людям и выбрала специальность медицинского психолога.

Психология пришла в жизнь случайно

- Видеть результат твоей помощи человеку – что может быть лучше этого? –уверена дончанка Виктория Грекова, мама троих детей, а еще поэт и практикующий психолог.

Психология в ее жизнь пришла случайно, но стала судьбой. Фото: архив Виктории Грековой

Виктория получила образование психолога, став одной из первых ласточек в этой сфере. Тогда даже в больницы психологов оформляли медсестрами или санитарами, просто потому что отдельной ставки еще не было. Это потом специальность психолога стала невероятно популярной.

- А могла стать твоей коллегой, - признается она. - Поступала в Макеевке на вновь созданный факультет журналистики, куда поступили всего четыре человека, нам предложили перевестись на гуманитарные специальности, пока идет изучение общих предметов, с тем, чтобы на втором курсе вернуться к журналистике. Я выбрала психологию, а когда пришло время переводиться, поняла, что нашла свое предназначение. При этом психологом я хотела работать именно в медицине.

Медсестра с высшим образованием

Будучи психологом, ночами Виктория работала санитаркой в донецкой травматологии, а днем училась на медсестру.

- Мне повезло – и в медучилище, и потом, на работе в больнице, меня окружали настоящие профессионалы. Не могу не вспомнить нашего классного руководителя Наталью Паниеву. Именно она нам открыла романтику этой профессии и то, как легко и красиво можно получить знания, - рассказывает Вита.

Настоящая одержимость своим выбором, даже при такой нагрузке, позволила ей стать одной из лучших – во Всеукраинском конкурсе медсестер в Киеве она заняла пятое место, перед этим став первой в региональном конкурсе.

В семье нужно обсуждать всё и идти с любым - хорошее ли, плохое ли, считает Виктория. Фото: архив Виктории Грековой

Вскоре она уже работала в кардиореанимации больницы Калинина.

- Именно там я увидела эту грань между жизнью и смертью и то, как благодаря мастерству медиков человека вытаскивают с того света. Мы за смену порой ни разу не присаживались, а санитарки силой заставляли нас хотя бы кусочек проглотить, - вспоминает Виктория. - Но эта нечеловеческая усталость искупалась осознанием нужности твоей работы, удовлетворением от ее результатов. Это невероятный кайф!

Девочка из подвалов Славянска

К тому времени у Виктории уже была семья и маленький сынишка, когда в Донбасс пришла война.

- Все началось со Славянска. Мой муж оказывал помощь местному госпиталю. К чести гражданских врачей нужно сказать, что они не бросили своих больных даже при лютых обстрелах, просто спускали самых тяжёлых в подвал военного госпиталя. Как-то ночью в отделение поступила пьяная женщина с ножевым ранением - во время пьянки пырнул собутыльник. Вместе с нею был доставлен ее полуторагодовалый ребенок. Женщине оказали помощь, рана ее оказалась неопасной, через несколько часов она очухалась и сбежала из больницы, бросив девочку, - вспоминает Виктория историю, которая стала настоящим испытанием для ее семьи. – Что было делать? На ребенка никаких документов, известно только, что зовут ее Настя. А бои шли страшные, пациенты и медперсонал вместе с этой девочкой жили две недели в подвале больницы, вздрагивая от взрывов. А потом наши ушли из Славянска. Что будет дальше? Тогда не знал никто. Мой муж не смог бросить девочку там, в подвале, и принял единственное возможное решение – забрать ее с собой, чтобы она не погибла. Так в семье Виктории появилась маленькая Настенька. Абсолютно без документов и в ужасном психическом состоянии - сказались жуткие бомбежки, которые она пережила.

Война проявила человеческие качества каждого Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- В первую же ночь, когда она приехала, в Донецке была гроза. Когда эти звуки услышала Настя, она даже не заплакала, она просто завыла страшным голосом. Она выла перед сном и едой, порой это могло продолжаться в течение часа, я носила ее на руках, кормила с ложечки, и она затихала, - Виктория смолкает, и я вижу в ее глазах слезы. – Зато в минуты просветления у нее был такой заразительный смех, что все вокруг, заслышав этот колокольчик, начинали улыбаться. К тому времени война докатилась и к нам. Все чаще дома подпрыгивали от взрывов. Я понимала, что нам с детьми нужно уезжать. И вот тут для меня открылся невероятный мир людей Донбасса. Знакомые и незнакомые нам люди помогали выехать ребенку без документов, нарушая какие-то законы и рискуя собственной безопасностью. Я помню каждого, кто помог нам, но называть их имена, конечно, не буду. Как все тогда, я думала, что уезжаю на пару недель, прихватив только летние вещи.

Никто не знал - как надолго затянутся обстрелы, было ясно одно - детей нужно спасать Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Помогли незнакомые люди, ставшие родными

Викторию с детьми приняла двоюродная сестра в Киеве. Однако выдержала родственница недолго. «Вы слишком шумные, ищите себе другое жилье» - с такими словами сестра выставила ее за дверь. Возвращаться в Донецк было еще рано, новости в «Перекличке Донецка», которые постоянно читала Вита, были неутешительными – война набирала обороты. И тогда на помощь ей снова пришли дончане, которые жили в Киеве. В соцсетях было опубликовано объявление с призывом помочь Виктории с детьми.

А потом война добралась и к Донецку Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Через день у нас уже было жилье. Причем предоставили мне его проукраинские киевляне – две сестры. Они знали откуда мы, но спасли нас тогда, отдав в наше распоряжение собственную дачу и снабдив продуктами и всем необходимым, - вспоминает Виктория. - Они сказали, что выслушают все, что я им расскажу о Донбассе, вряд ли поверят, конечно, но никому нас не сдадут. Я рассказывала им несколько часов подряд, отвечая на множество вопросов, они искренне пытались понять, но попыток перетянуть меня в свой лагерь не делали. А затем разговоров этих потом больше никогда не заводили, заявив всем соседям: «Это беженцы, им помогать и не обижать». Детвора моя окрепла, а Настя не только пошла на поправку, прекратились ее крики, и она начала делать первые попытки разговаривать. И конечно же в моём сердце навсегда все дончане, которые в страшные первые месяцы войны не задумываясь выслали по первой просьбе волонтера деньги, игрушки, одежду – для незнакомой маленькой девочки, вырванной из понятного и устойчивого мира. Благодаря всем вам Настенька выжила и вернулась домой.

Жители Украины не хотели верить рассказам Виты Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Через месяц неожиданно нашлась бабушка Насти. Она увидела то самое объявление в интернете, где было сказано о девочке из Славянска, и догадалась, что речь идет о ее внучке, которую она давно разыскивала. Семье Виктории пришлось принимать непростое решение – расстаться с ребенком, к которому они уже всем сердцем привязались, а сын уже называл Настеньку «сестричкой» и трогательно ухаживал за ней.

- Как бы ни было тяжело, но нужно было отпустить малышку. К тому же Настя узнала бабушку, потянулась к единственному родному ей человеку. На тот момент мать девочки совсем спилась, а вот бабушка оформила опеку. Тогда я поняла, как хорошо, что мы не отдали Настеньку в детдом, там, конечно, она бы была накормлена-напоена, пропасть бы ей не дали, но, Боже ж мой, сколько бы потом пришлось ее восстанавливать. Знаешь, мне вот многие говорят, что мы стали ангелами для этого ребенка, спасли, выходили, но мне кажется, нам она дала куда больше, - говорит Виктория.

Спекулировать на войне дончане не будут

А через какое-то время Виктория поняла, что ждет ребенка, будто в награду за ту спасенную из Славянска девочку. Сегодня в семье Грековых уже трое детей – старшему Ярославу 12 лет, Веде – 5 лет, а самому младшему Ване - 2 годика. Старшие уже мечтают, ни много ни мало, построить мусороперерабатывающий завод в Республике и организовать карнавал в поддержку окружающей среды, чтобы привлечь внимание всего мира к проблемам экологии. Нужно отметить чисто донецкий практичный подход. Куда там Грете Тунберг?!

С дочкой Ведой. Фото: архив Виктории Грековой

- Времени на себя не остается, его нужно планировать и воплощать. Потому что детям нужна здоровая и психически адекватная мама, в идеале - ещё и могущая дать что-то для души, а не только приготовить-постирать-пролечить. Спасают книги. Спасают верные друзья, которые разделяют твои взгляды, а если не разделяют - любят тебя такую, какая ты есть, - перечисляет моя собеседница. - И обязательно, и всегда, и особенно с войной - спасает вера. Об этом не модно говорить. Но в нашем городе нас держат именно не модные, но самые сокровенные моменты - вера, любовь, поддержка друзей, глаза детей.

Виктория находит время писать стихи. Во время войны она за собственные деньги издала книгу стихов «Город, который умеет любить», весь доход от продажи которой пошел онкобольным детям. Был куплен целый ящик необходимых медикаментов, которые еще нужно было найти в обстреливаемом городе. А затем дончанка с легкостью взяла несколько побед в международных поэтических конкурсах. Сегодня она пишет детские стихи, которые публикуются в крупном литературном альманахе «Витражи».

В "Оливье" на презентации книги "Город, который умеет любить". Фото: архив Виктории Грековой

- Война - это страшно, цинично, больно и вообще плохо. Но, как и сама жизнь, война часто является фоном, резко проявляющим очень важные вещи. Так и в нашей Республике, - уверена Виктория. - Кроме страха и необходимости выживать, мы на этом переходном этапе получаем уникальный опыт - опыт преобразования себя, общества и окружающего мира. И если мы выберем вариант «повесить себе медаль на шею и успокоиться на лаврах» - то это будет дорога в никуда, в моральную и социальную деградацию. Войной, страхом и неустроенностью можно многое объяснить, но нельзя многое оправдать. А есть и второй путь - стремление к лучшему, эксперимент и движение вперед. Нельзя позволять себе под маркой «мы же из Донецка» заваливать мир второсортными произведениями искусства, поэзии, творчества, производства. Но показать - мы можем лучше, мы уникальные, мы совершенствуемся - чем не задача минимум?

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