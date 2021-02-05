В Донецке в Шлаковой больнице хирургическое отделение снова начнет принимать пациентов

Сейчас в ДНР 29 госпитальных баз с 2 442 койками для пациентов с коронавирусом Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ожидается, что на следующей неделе в Донецке в Центральной клинической больнице № 6 хирургическое отделение, перепрофилированное под лечение пациентов с коронавирусом, снова начнет работать по профилю. Об этом во время расширенного селекторного совещания по вопросам состояния системы здравоохранения, которое провел Глава ДНР Денис Пушилин, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Оприщенко.

- С десятых чисел января прослеживается четкая тенденция на снижение количества госпитализированных, потребностей в госпитализации в перепрофилированный стационар, в том числе кислородозависимых пациентов. На сегодня мы можем работать в одном корпусе, вернув хирургию и урологию к работе в штатном режиме, - рассказала главный врач Центральной городской клинической больницы № 6 Донецка Галина Могилевская.

На селекторном совещании с Главой ДНР о наличии свободных койко-мест в ковидных стационарах также рассказали руководители ряда медицинских учреждений Республики. Денис Пушилин отметил важность рассмотрения вопроса о возвращении отдельных госпитальных баз к работе по профилю.

- С больницей № 6 мы в ближайшее время разберемся. Думаю, на следующей неделе хирургическое отделение мы там уже откроем. А потом и больницу № 16, - сказал Александр Оприщенко.

При этом Глава ДНР подчеркнул, что, несмотря на определенные тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом, еще рано говорить о том, что угрозы не существует.

- Увы, угроза пока существует, и, к большому сожалению, продолжают умирать люди от последствий COVID-19. Поэтому нам необходимо еще находиться в определенном режиме повышенной готовности, - акцентировал внимание Денис Пушилин.

По данным Минздрава, на сегодня в Республике работают 29 госпитальных баз с 2 442 койками, из которых 700 - это места с кислородной поддержкой.

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