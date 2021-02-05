Коронавирус в ДНР, последние новости на 5 февраля 2021 года: На кислородной поддержке находятся 623 пациента

За сутки в Республике у 70 человек выявили пневмонию Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 21 340 человек.

- За 4 февраля проведено 788 исследований, из них выявлено 241 случай заболевания и у 57 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

В Республике за сутки у 70 человек выявили пневмонии.

- Это на 13 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 50. Всего на лечении 1328 пациентов с пневмониями, из них 623 - на кислородной поддержке (плюс 15 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ДНР на лечении от COVID-19 (стационарном и амбулаторном) находятся 8370 пациентов, выписаны - 11 136 человека, умерли - 1834.

Всего в мире на утро 5 февраля 105 410 547 подтвержденных заболевших COVID-19 (+ 523 058 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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Об этом сообщает Минздрав (подробнее)