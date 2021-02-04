Коронавирус в ДНР, последние новости на 4 февраля 2021 года: За три дня более 1200 жителей получили первый компонент вакцины от COVID-19

Сейчас жители ДНР получают первый компонент прививки от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 256 жителей, а 10 – умерли. За это время 80 жителей выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 674 исследования, из них выявлено 256 случаев заболевания (38,1%), - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 21042. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 8156 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 11064. Летальных случаев – 1822.

Также за сутки выявлено 57 случаев пневмоний, на 12 случаев меньше, чем за предыдущий день. 40 человек госпитализированы. Всего на лечении 1348 пациентов с пневмониями, из них 632 на кислородной поддержке (+16 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем временем, за три дня вакцинации в ДНР более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса. Об этом сообщил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Сейчас прививку получают представители приоритетных категорий – медицинские сотрудники, преподаватели, социальная сфера. Из них вакцинироваться планируют более 50 тысяч человек. Это то, что подано по спискам ведомств и министерств. После этого начнется вакцинация военнослужащих, – сказал Пушилин.

Помимо этого через сайт Министерства здравоохранения записалось еще более шести тысяч человек.

Сам Глава ДНР чувствует себя хорошо после прививки, которую получил 1 февраля. В этот день в Республике началась прививочная кампания.

Напомним, что российский препарат «Спутник V» привезли в ДНР 30 января. Всего в Республике организовано 38 пунктов вакцинации.

Кстати, пожилые жители Республики, входящие в группу риска по коронавирусу из-за возраста (старше 60-ти лет), также могут сделать прививку.

- Порядок применения вакцины, в том числе перечень противопоказаний, изменен Минздравом РФ 15 января 2021 года, — пояснил исполняющий обязанности министра здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

При этом возрастные ограничения для вакцинации «Спутником V» все еще сохранились для детей. Иммунизация препаратом не проводится, если пациент не достиг возраста 18 лет. По словам Оприщенко, данная информация была доведена до медицинских работников.

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