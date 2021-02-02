Заведующая инфекционным отделением горбольницы №6 Макеевки Татьяна Симонова: За 9 месяцев мы здесь спасли от коронавируса 32 семьи

Татьяна Геннадьевна провела экскурсию по бывшей госпитальной базе Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сейчас в Республике каждый день выявляют несколько сотен заразившихся COVID-19, в то время как штаб «Ковид», выявив в госпитальных базах 30 процентов пустующих мест, десять из них закрыл. Чиновники Минздрава перераспределили потоки пациентов между оставшимися стационарами. В одной из бывших госпитальных баз побывал наш корреспондент.

В СССР СЮДА ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ С ХОЛЕРОЙ

Инфекционное отделение горбольницы №6 Макеевки – самый отдаленный корпус. Там и в одном из стационаров Горловки 23 марта 2020 года одновременно были открыты первые две госпитальные базы Республики.

Заведующая макеевским отделением Татьяна Симонова (она курирует инфекционную службу города) встретила меня в санпропускнике.

- Здесь еще больше 40 лет назад был запланирован госпиталь для лечения особо опасных инфекций, - рассказывает «КП» Татьяна Геннадьевна. - В советские времена к нам госпитализировали больных холерой (тогда были единичные случаи холеры), с подозрением на чуму. Каждый год на базе отделения проводим учения по развертыванию госпиталя для лечения особо опасных инфекций. Раз в три года - общегородские учения.

Сейчас инфекционное отделение работает в обычном режиме Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Татьяна Геннадьевна, как проходило перепрофилирование отделения?

- 23 марта нам сказали, что в наше отделение везут молодую женщину из Старобешево с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Она только вернулась из России с высокой температурой. Нам дали два часа, чтобы освободить отделение от пациентов. Мы сделали большую выписку, а кто нуждался в дальнейшем лечении – перевели в другие стационары. Для этого вызывали «Скорую» и брали наши больничные машины.

Сейчас инфекционное отделение работает в обычном режиме Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

У женщины с подозрением на коронавирус диагноз не подтвердился. Там оказался банальный периостит - нарвал зуб. На следующий день к нам в отделение госпитализировали еще одну пациентку, но у нее тоже был не ковид.

ВРАЧИ СОТВОРИЛИ ЧУДО

- Помнится, тогда граница с Украиной была открытой и люди массово ехали из незалежной.

- За неделю к нам в отделение госпитализировали двенадцать человек с подозрением на коронавирус. У одних повышенную температуру выявили на блокпостах, а другие стали ощущать недомогание и кашель уже через несколько дней после возвращения. К счастью, к концу марта у нас был только один подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Сейчас инфекционное отделение работает в обычном режиме Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

62-летний мужчина езди на Украину за пенсией. На несколько дней он останавливался на квартире в Курахово. Через пять дней после возвращения у него повысилась температура до 38 градусов. Пенсионер сразу же позвонил своему участковому врачу. На ноги его благополучно поставили за три недели.

- Когда стали поступать тяжелые пациенты?

- На следующий день нам привезли женщину, которая вернулась из Москвы с очень высокой температурой, кашлем. Когда она ехала домой, позвонила мужу, чтобы он с ребенком отселился к родителям. Но на самоизоляции женщина не смогла сбить себе температуру и вызвала «Скорую».

Сейчас инфекционное отделение работает в обычном режиме Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В отделении больная сразу сказала, что перестала различать запахи. Она очень боялась инфекции, плакала. У пациентки была двухсторонняя пневмония с поражением 75 процентов легких.

Мы ее подключили к кислороду, женщина получала необходимую терапию. К счастью, к тому времени из Российской Федерации подоспела гуманитарная помощь с противовирусными препаратами и антибиотиками.

Все мы молодой маме поднимали настроение. Я делала с ней дыхательную гимнастику. Пациентка находилась в отделении больше двадцати дней. Она прекрасно восстановилась и, что редкость, дальнейшей реабилитации не требовала.

ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

В инфекционном отделении горбольницы №6 Макеевки 30 коек. Пациентам оказывают помощь два врача, одиннадцать медсестер и десять санитарок. Если раньше в стационаре были только кислородные баллоны, но теперь появился передвижной кислородный концентратор.

Коллектив отделения Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Госпиталь на базе отделения для лечения особо опасных инфекций работал до 1 декабря 2020 года. За 9 месяцев там от коронавируса вылечили около 200 человек, не удалось спасти 2 человек. За это время в госпитальной базе пролечились от ковида 32 семьи.

- К нам поступали по три-четыре человека из одной семьи, - вспоминает Татьяна Геннадьевна. - В одной палате, например, лежали бабушка с дедушкой, а в соседней - внук с женой. Члены семей поступали как одновременно, так и один за другим. Первыми заболевали контактировавшие с большим количеством людей.

Сейчас отделение работает в режиме обычного инфекционного стационара. Пациентами с той же острой респираторной вирусной инфекцией занято только половина коек. Медики признались, что втянулись спасать от коронавируса и в случае необходимости готовы в любое время снова вступить в борьбу с новой напастью.

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

«ВЫКАРАБКАЮСЬ – БЫЛО И ХУЖЕ»

Людям после инфарктов и с онкологией особенно тяжело справиться с коварной инфекцией.

Заведующая инфекционным отделением горбольницы №6 Макеевки Татьяна Симонова показала книгу отзывов. Она вся исписана благодарностями выздоровевших.

Татьяна Симонова показала книгу отзывов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Главу детского дома семейного типа из Тореза с сумасшедшей отдышкой нам привезли ночью, - вспоминает Татьяна Геннадьевна. - Мы сразу же подключили его под кислород. У пациента оказалась двухсторонняя пневмония с поражением 65 процентов площади легких.

Лечение жителя Тореза осложнялось тем, что он перенес три инфаркта.

- Для облегчения дыхания он не мог лежать на животе – начинало болеть сердце. Пациент не мог разговаривать, он только сипел. На обходах я у него спрашивала, а он в ответ кивал: «Да» или мотал головой: «Нет». Когда ему стало чуть лучше, он сказал: «Выкарабкаюсь – было и хуже».

Выздороветь мужчине помогло и то, что по жизни он оптимист.

Медикам удалось вытащить с того света молодую маму двоих детей, которая проходит лечение в Донецком онкоцентре от рака крови.

- Она только закончила очередной курс химиотерапии и после отдыха дома должна была идти на следующую химию, как к женщине прицепилась коронавирусная инфекция. Мы все за нее переживали - пациентку долго лихорадило. Больше месяца понадобилось, чтобы победить двухстороннюю пневмонию,- рассказывает Татьяна Симонова.

Сейчас молодая мама работает оператором на АЗС. Медики иногда видят свою бывшую пациентку и очень за нее радуются.

НУЛЕВАЯ ПАЦИЕНТКА

Впервые в ДНР новую коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили у 28-летней жительницы Макеевки 25 марта 2020 года. Женщина с 2-летним ребенком вернулась из Москвы, куда ездила к супругу. Она и стала нулевой пациенткой в Республике. А ее сын, как показал сделанный в центре санэпиднадзора ПЦР-тест, являлся вирусоносителем.

Макеевчане несколько дней жили дома. У женщины держалась температура 37, 7, а когда утром она не почувствовала запаха кофе, позвонила своему участковому врачу. Молодая мама вместе с ребенком была госпитализирована в госпитальную базу Горловки. В тот же день в перепрофилированное отделение инфекционного отделения горбольницы №6 города Макеевки положили всю родню нулевой пациентки. Родителей, мужа и родного брата. К счастью, COVID-19 ни у кого из них не оказалось, а заболевание у молодой мамы протекало в легкой форме. Женщина с ребенком успешно прошла курс лечения. Домой все члены семьи вернулись через три недели.

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