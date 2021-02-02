Коронавирус в ДНР, последние новости на 2 февраля 2021 года: За время пандемии от COVID-19 в Республике выздоровели почти 11 000 человек

Жители ДНР начали прививаться от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За минувшие сутки медики диагностировали 171 новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Донецкой Народной Республике. При этом 123 человека были выписаны из больниц после выздоровления, еще двое больных умерли. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

- За 1 февраля провели еще 505 исследований. Из них обнаружили 141 новый случай заражения жителей COVID-19, и у 30 человек диагноз установили после сдачи анализов, - рассказали в ведомстве.

По данным Минздрава, всего за время пандемии в Республике были зарегистрированы и подтверждены 20 597 случаев заболевания населения COVID-19. На лечении все еще остаются 7 884 больных; 10 909 человек выздоровели, а 1 804 скончались от болезни.

Напомним, 1 февраля в ДНР стартовала вакцинация от коронавируса. Делать прививки начали сразу в нескольких пунктах столицы, среди которых накануне была распределена первая партия поступившей в Республику российской вакцины.

Первая партия российской вакцины поступила в Республику 30 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возможность сделать прививку первыми получили медики, работники сферы образования и социальных служб, а также сотрудники силовых ведомств. Сейчас объявлен старт онлайн-записи на вакцинацию для всех желающих. Она открыта на сайте Минздрава с 1 февраля.

Жители ДНР начали прививаться от коронавируса Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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