Денис Пушилин: «Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия были загружены»

Для Главы государства провели экскурсию по механосборочному цеху №3. Фото: denis-pushilin.ru

Лидеру государства показали работу механосборочного цеха №3 и образец экспортной продукции Ясиноватского машзавода - тоннелепроходческий модернизированный комплекс.

Для главы государства провели экскурсию по механосборочному цеху №3. Фото: denis-pushilin.ru

На сегодняшний день предприятие поставляет оборудование в Российскую Федерацию, Белоруссию и Казахстан, а также выпускает горнопроходческую технику для угольных предприятий Республики и на экспорт. При этом существенно выигрывает у конкурентов в цене: при сохранении всех характеристик продукция Ясиноватского завода на порядок дешевле импортной.

Ясиноватский машзавод производит продукцию для угольных предприятий Республики и на экспорт. Фото: denis-pushilin.ru

- Впечатляют габариты машины. Хорошо, что завод сохранил свой кадровый и технический потенциал для выполнения таких работ. Но хочется новых рекордов, потому как слишком долго мы живем старыми победами, - отметил Денис Пушилин.

В ходе поездки Глава ДНР дал поручение Министерству промышленности и торговли всячески содействовать в развитии экспортных возможностей промышленных предприятий ДНР.

- Мы заинтересованы, чтобы наши предприятия были загружены, а продукция наших угольщиков была соответствующего качества, - подчеркнул Глава Республики Денис Пушилин.

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