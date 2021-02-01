В ДНР будут выдавать кредиты до 5 миллионов рублей

Кредит в 5 млн. рублей можно взять на 12 месяцев. ФОТО: ЦРБ

Центральный Республиканский банк утвердил «Банковский продукт «Овердрафт» по программе микрокредитования. Об этом сообщили в пресс – службе ЦРБ.

Кредит до 5 млн. рублей сроком на 12 месяцев могут получить юрлица и предприниматели, если они платят налог на прибыль, или являются плательщиками налога по упрощенной схеме. Установлена процентная ставка - 20% годовых по текущей задолженности и 40% годовых, если платежи просрочены.

Банк откажет в кредитовании, если предприятие является банкротом, имеет долги по налогам, или работает с убытком.

- О кредитовании в Республике говорят уже года два, - говорит частный предприниматель Владимир Самойленко. – С одной стороны, брать кредит рискованно – обстановка не стабильная, банковская система не имеет выход на внешний рынок – Республика – то непризнанная. Да и 20% годовых – это много. Но я хочу попробовать. В 2015 году, когда было совсем тяжело, у себя на кухне открыл «кондитерский цех». Жена пекла пирожки и торты на заказ. Шли, в основном, пирожки, а торты заказывали всего один – два в месяц. Сейчас у меня небольшое кондитерское производство. Работает три кондитера и водитель. Бухгалтерию веду сам. Теперь хочу расшириться, торговать не только в Донецке, а и в Горловке, Шахтерске, Иловайске.

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