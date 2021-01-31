Погода в Донецке на февраль: Что обещают синоптики

В феврале еще будут снег и морозы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погоду в Донецке на февраль предсказали синоптики, а также народные приметы. Что нас ждет в последний зимний месяц?

Оказывается, по приметам, какая погода 1-го числа – таким и весь февраль будет. 1 февраля - Макарьев день, в народе он еще получил прозвище «Весноуказчик». Если ясный день или оттепель – к ранней весне. Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта. Звездное небо – к затяжной зиме.

По прогнозам синоптиков, 1 февраля в Донецке и Донецкой Народной Республике ожидается пасмурная погода. После ночных заморозков резко потеплеет – до +8 градусов. А порывы южного ветра будут достигать 20 м/с. Народные приметы указывают на раннюю весну. Но и при этом февраль покажет свой лютый нрав.

Относительно теплую (+6…+9 градусов) с осадками и ветрами погоду синоптики прогнозируют лишь в начале первой декады месяца. А потом начнутся морозы – 0…-4 градуса днем и до -10 градусов ночью. Ожидаются небольшие осадки в виде снега. Зимняя погода продержится до конца второй декады.

Последняя декада февраля будет сопровождаться значительными перепадами температуры – от +5 до -5 градусов и осадками. Как следствие, туманами и гололедом.

Впрочем, даже синоптики не могут предсказывать неожиданные вторжения циклонов и антициклонов, которые сводят на нет все прогнозы метеорологов.

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