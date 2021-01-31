Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 января 2021 года: В Республике начнется онлайн-запись на вакцинацию от COVID-19

Вакцинация будет добровольной и бесплатной Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирусом в ДНР за минувшие сутки заболели 83 жителя, а 9 – умерли. За это время никого из жителей не выписали после выздоровления от COVID-19.

- Проведено 188 исследований, из них выявлено 63 случая заболевания (33,5%) и у 20 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 20426. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 7838 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 10786. Летальных случаев – 1802.

Также за сутки выявлено 52 случая пневмоний, на 40 случаев меньше, чем за предыдущий день. 32 человека госпитализированы. Всего на лечении 1494 пациента с пневмониями, из них 655 на кислородной поддержке (+4 за сутки).

Медики напоминают о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Тем, временем, сегодня в Республику привезли несколько тысяч доз российской вакцины «Спутник V». В дальнейшем поставки вакцины будут регулярными. Глава Республики Денис Пушилин сообщил, что вакцинация начнется уже 1 февраля.

Уже определены первоочередные категории граждан для иммунизации: медработники, сотрудники сферы образования, социальные работники, сотрудники ведомств и служб, работа которых предполагает контакты с большим количеством людей. Списки на вакцинацию уже составлены.

- Во главу угла мы ставим безопасность и здоровье наших граждан. Сама вакцинация будет проходить бесплатно и добровольно, с учетом рекомендаций медиков, — отметил Глава ДНР.

Также с 1 февраля откроется онлайн-запись для всех желающих. Об этом сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

- Как только начнем вакцинацию, будет открыта электронная форма регистрации на сайте Минздрава для всех желающих. Можно будет зарегистрироваться заранее. Также планируем проводить регистрацию через телефонные линии общественного движения «Донецкая республика», - сказал глава Минздрава Республики.

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