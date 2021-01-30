Награжден пятью медалями «За отвагу»: В ЛНР простились с ветераном Алексеем Вороновым

В ЛНР простились с ветераном Алексеем Вороновым, награжденным пятью медалями «За отвагу». Фото: Администрация Первомайска

В Первомайске простились с ветераном Великой Отечественной войны Алексеем Николаевичем Вороновым. Захоронение состоялось 29 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ЛНР простились с ветераном Алексеем Вороновым, награжденным пятью медалями «За отвагу». Фото: Администрация Первомайска

Под звуки траурного марша в исполнении Духового оркестра МВД ЛНР и троекратный залп винтовок почетного эскорта из сотрудников Первомайского городского отдела внутренних дел, Алексей Николаевич был захоронен. К могиле ветерана были возложены венки и цветы.

В ЛНР простились с ветераном Алексеем Вороновым, награжденным пятью медалями «За отвагу». Фото: Администрация Первомайска

В ЛНР простились с ветераном Алексеем Вороновым, награжденным пятью медалями «За отвагу». Фото: Администрация Первомайска

Алексей Николаевич Воронов умер 26 января на 98-м году жизни. При жизни его наградили пятью медалями «За отвагу» – такой чести были удостоены всего 17-ть бойцов Красной Армии.

В ЛНР простились с ветераном Алексеем Вороновым, награжденным пятью медалями «За отвагу». Фото: Администрация Первомайска

В ЛНР простились с ветераном Алексеем Вороновым, награжденным пятью медалями «За отвагу». Фото: Администрация Первомайска

УШЕЛ НА ФРОНТ В 17 ЛЕТ

Алексей Николаевич родился 2 октября 1923 года в селе Покровское Липецкой области. Его отец был служащим. Когда началась война Алексей пошел на фронт на тот момент ему было 17 лет.

Алексей Николаевич прошел боевой путь от курсанта офицерского пулеметно-минометного училища в Липецке и дослужился до звания командира пулеметного расчета 220-го стрелкового полка.

Воронов участвовал в боях за Сталинград, а также освобождал от фашистских захватчиков Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Югославию, Болгарию и встретил победу в Австрии.

МЕДАЛИ «ЗА ОТВАГУ»

Свою первую медаль «За отвагу» Алексей Николаевич получил в бою за Мамаев курган. Именно там он заработал первое боевое ранение. Осколок снаряда попал ему в ногу.

Летом 1943 года его полк перебросили из Сталинграда на Курскую дугу. Бои за село Дергачи Харьковской области продолжались 49 дней. Там Алексей Николаевич подбил отступ мотоколонны противника из станкового пулемета «Максима». Этот момент своей биографии сам ветеран называл чудом. За что и был удостоен второй медали – за участие в Курской битве и освобождение села.

После очередного ранения бойца перевили из пулеметчиков в связисты - таскать станковый пулемет здоровье больше не позволяло. После он принял участие в освобождении Украины и Молдавии, Румынии и Болгарии, битвах за Венгрию, Югославию и Австрию.

Третья медаль и третье ранение боец получил уже немного позже – в сентябре 1944 года после освобождения двух сел в Кировоградской области. В ноябре снова был удостоен награде. На этот раз за формирование Днестра и освобождение Бессарабии.

За три месяца до конца войны Воронов получил пятую медаль. Это произошло после боя на озере Балатон. Алексей Николаевич уже тогда был участником освободительных операций в Венгрии, Болгарии и Австрии.

ВОРОНОВ И КИНО

Интересно, что у героя нет ни одной фотографии с фронта, но при этом он попал в кадры кинохроники. Тогда снимали парад освободителей Белграда.

После войны Алексей Николаевич снова столкнулся с кино. Долгие годы он работал киномехаником. Даже был награжден знаком «Отличник кинематографа Советского Союза». Он считал, что в кино все красиво. В том числе фронтовая любовь, на которую у солдата не было времени.

ВТОРАЯ ВОЙНА ВЕТЕРАНА

Война в Донбассе в буквальном смысле разделила Первомайск. Линия соприкосновения здесь проходит через несколько пригородных поселков. Еще при жизни ветерана его племянница вспоминала – когда обстрел был близко и Алексей Николаевич слышал прилеты, то только опускал голову. Он не хотел говорить на эту тему и ему было больно от происходящего. Тогда гуляя по двору он подолгу смотрел на свой «Максим» (прим. ред. – макет пулемета, однажды подаренный одним из мэров Луганска за заслуги перед Отечеством).