«Думали – простуда, оказался – рак»: 3-летний Ваня Кулабухов из Донецка борется со страшной болезнью

У мальчика начала подниматься температура вечером 31-декабря. Фото: Время добрых

В донецком благотворительном фонде «Время добрых» сообщили об открытии сбора денег на лечение смертельно больного трехлетнего Вани Кулабухова.

- Врачи диагностировали у мальчика острый лимфобластный лейкоз, - говорят волонтеры.

Мама Вани вспоминает, что к вечеру 31-го декабря у ребенка поднялась температура.

- Конечно, я даже и не задумывалась, что это может быть что-то серьезное, маленькие дети ведь часто болеют, - рассказывает женщина. - Анализ крови удалось сделать только через 8 дней, когда закончились праздничные выходные. После его результата через два часа мы уже были в отделении детской онкогметалогии.

Как оказалось, высокая температура у Вани поднималась из-за быстро развивающегося лимфобластного лейкоза.

- Когда у Ванюши первый раз брали пункцию, мне пришлось буквально силой его удерживать, он так кричал и плакал… И я вместе с ним, - говорит со слезами на глазах мама. - Вторую пункцию пришлось делать уже под наркозом. До сих пор, когда понимает, что сейчас будут снова или кровь брать, или капельницу ставить, прижимается ко мне как маленький загнанный зверек.

Ребенок уже прошел первый блок высокодозной химиотерапии.

- Сейчас, конечно, ждем неизбежных побочных эффектов… но мы готовы! Я не позволю этому монстру победить! – говорит женщина. - Никогда бы не подумала, что придется просить о помощи. Хотя просить-то не страшно. Тем более для спасения своего ребенка. Страшно понимать, что лечение рака — это не только вера в победу, но и огромные траты. А мы только в начале лечения, впереди долгий путь.

На лечение мальчика необходимо собрать 780 тысяч рублей.

Телефоны благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

Также вся необходимая информация и документы в группе в социальной сети – vk.com/vremya.dobryh

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