Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 января 2021 года: COVID-19 переболели 10 786 человек

В ДНР ожидают на этих выходных первую поставку вакцины то коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки диагноз коронавирус был поставлен еще 190 жителям Республики. У 168 человек его поставили благодаря результатам теста и у 22 пациентов выявлен клинико-эпидемиологически. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Таким образом, с начала пандемии в ДНР число зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 составляет 20 343. Из них на лечении находятся 7764 пациента, выписаны 10 786 человек, летальных случаев 1783.

В Минздраве ДНР напоминают о важности соблюдении профилактических мер и санитарно-гигиенических рекомендаций для борьбы с коронавирусом. В общественных местах просят соблюдать дистанцию и носить защитные маски.

Тем временем стало известно, что 30 – 31 января в Республику прибудет первая партия российской вакцины от коронавируса. Причем вакцинировать будут не только граждан из группы особо подверженных риску инфицирования. Вакцины будет доставлено достаточно, чтобы прививку от COVID-19 смогли сделать все желающие.

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