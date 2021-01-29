Коронавирус в ДНР, последние новости на 29 января 2021 года: Число заболевших COVID-19 в Республике превысило 20 тысяч

За сутки в ДНР заболели ковидом 158 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 158 случаев заражения жителей новой коронавирусной инфекцией пополнили статистику заболеваемости в Республике. Такие данные обнародовали в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.

За сутки в ДНР заболели ковидом 158 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- 28 января мы провели 425 исследований, во время которых выявили 136 новых случаев заболевания, а у 22 пациентов диагноз «COVID-19» установили путем сдачи анализов, - рассказали в министерстве.

Кроме того, медики обнаружили 76 больных пневмонией, из них 54 человек они госпитализировали в больницы.

Медики госпитализировали 54 больных пневмонией Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ведомстве также уточнили, что в указанный период 62 пациента выписались из больниц после выздоровления, а 14 человек скончались от болезни.

В общей сложности, за все время пандемии в Республике число подтвержденных фактов заражения ковидной инфекцией составило 20 153 случая. Продолжают лечиться 7 643 больных, на поправку пошли 10 733 человека. Общее количество смертей от COVID-19 в ДНР составило 1 777.

Напомним, совсем недавно Минздрав опубликовал подробную информацию о вакцинации от коронавируса в ДНР. Жителям Республики предоставили адреса пунктов, где можно будет сделать прививку от ковида.

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