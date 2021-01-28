На международном форуме в Донецке Глава ДНР озвучил миссию Донбасса

Донбасс стал символом, способным объединить русских и русскоговорящих жителей постсоветских государств. Фото: Сайт Главы ДНР

Донбасс на всем постсоветском пространстве стал примером борьбы за права русскоязычных жителей. Об этом на международном форуме «Русский Донбасс» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Донбасс определил для себя сакральную миссию - помочь тем, кто всегда был за Россию и вместе с Россией. Помочь осознать свою истинную принадлежность. Именно Донбасс стал символом, способным объединить русских и русскоговорящих граждан постсоветских государств. Только общие ценности, идеалы и нормы могут стать основой для успешного функционирования современных государств, которым присущи этнические, культурные, языковые разногласия, - отметил Денис Владимирович.

Донбасс внес свой вклад в наследие Русского мира.

- Многие деятели культуры и науки: писатели и поэты, художники и музыканты, ученные и изобретатели с мировым именем имеют донбасские корни. Здесь особенно остро осознается вся опасность попыток расколоть единство России, лишить русских исторической памяти и идентичности, - заявил Глава Республики.

На форуме «Русский Донбасс» с заявлением выступил депутат Государственной думы России Андрей Козенко.

- Сегодня Республики Донбасса выходят на новый этап своего исторического развития. Первые годы стали переломными, они оказались проверкой на прочность, но мы видим, что никакими санкциями, блокадами и даже военной агрессией не запугать тех, чей дух закалялся в шахтах, - заявил депутат Госдумы.

Глава ЛНР Леонид Пасечник рассказал, что доктрина «Русский Донбасс» закрепит общую позицию республик Донбасса в стремлении к скорейшему воссоединению с Россией.

- Перед нами стоит важная задача – преодолеть сложившуюся несправедливость, защитить культурное и историческое наследие, социальные и юридические права наших граждан. В 2014 году русскому народу Донбасса была объявлена война с целью уничтожения собственной идентичности на исконно русской земле, но нам удалось отстоять право на самоопределение, свободу и независимость. Мы выступили против беззакония украинской власти, мы сражались и продолжаем сражаться за то, чтобы быть частью Русского мира, - рассказал Леонид Пасечник.

Форум «Русский Донбасс» будет проходить в Донецке с 28 по 29 января. На нем впервые будет принята доктрина государственной политики Республик Донбасса. Ранее документ обсуждали на разных площадках в Донецке. В дискуссиях участвовали ученые, политологи, депутаты и общественники.

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