Коронавирус в ДНР, последние новости на 28 января 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 10 671 человек

За прошедшие сутки в Республике ковид выявили у 305 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За все время коронавирус в ДНР медики выявили у 19 995 человек.

- За 27 января проведено 818 исследований, из них выявлено 251 случай заболевания и у 54 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

В Республике сохраняется высокий рост заболеваемости воспалением легких.

- За сутки выявлено 70 случаев пневмоний, на 5 случаев меньше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 63. Всего на лечении 1524 пациента с пневмониями, из них 657 - на кислородной поддержке (плюс 17 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находится 7561 пациент, выписаны – 10 671 человек, умерли – 1763.

Всего в мире на 28 января 101 009 368 подтвержденных заболевших COVID-19 (плюс 562 141 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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