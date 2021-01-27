Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 января 2021 года: Почти девять тысяч пациентов получают лечение от COVID-19 и пневмонии

Каждый третий тест на коронавирус дает положительный результат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав ДНР обновил статистику по коронавирусу. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 206 человек.

— За 26 января проведено 474 исследования, из них выявлено 150 случаев заболевания (31,6%) и у 56 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — говорится в сообщении.

Кроме того, за указанный период выявлено еще 75 случаев пневмоний. В госпитализации нуждались 54 пациентов.

Таким образом, с начала пандемии коронавирус в ДНР выявили у 19 690 человек, из них лечение получают 7355 пациентов, выписаны 10 593 человека, летальных случаев – 1742. С пневмониями пациентов меньше. Лечение продолжают 1605 человек, из них 644 находятся на кислородной поддержке.

Министерство здравоохранения ДНР напоминает о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, избегать мест большого скопления людей и надевать маску в общественных местах, а также не забывать проветривать помещения.

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