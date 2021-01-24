Пожар на складе ГСМ в Луганске: что известно на данный момент

Дым от пожара распространился далеко за пределы города. Фото: МЧС ЛНР

Сегодня во второй половине дня в Луганске загорелся склад с горюче-смазочными материалами, расположенный в 11-м Лутугинском проезде. Огнем охватило площадь в 1,8 тысячи квадратных метров. На место происшествия сразу же выехали не менее пяти пожарных бригад. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

На месте происшествия работает почти весь гарнизон спасателей. Фото: МЧС ЛНР

Устранением возгорания лично руководит министр чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики Евгений Кацавалов.

- Площадь горения составила около 1800 квадратов. Сейчас здесь работают фактически все подразделения луганского гарнизона (МЧС ЛНР). Готовим пенную атаку для тушения основного очага, - отчитался министр.

Дым от пожара распространился далеко за пределы города. Фото: МЧС ЛНР

При этом он уточнил, что на охваченном огнем складе хранятся почти 100 тонн автомобильных масел и аэрозольные баллоны. Пожар уничтожил стены и кровлю здания.

Спасатели устанавливают причину возгорания.

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