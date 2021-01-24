Денис Пушилин запросил список военных, которые нуждаются в жилье

О социальной поддержке военнослужащих Глава ДНР Денис Пушилин рассказал также во время проведения Прямой линии 15 декабря 2020 года. Фото: denis-pushilin.ru

Глава государства Денис Пушилин заявил о необходимости поддержки военнослужащих Республики, в том числе в части обеспечения их жильем. На встрече с личным составом Народной милиции он поручил начальнику Управления Денису Синенкову составить список военных, которым необходим свой угол.

- Я жду список. Он нужен для того, чтобы соблюсти справедливость, - отметил Глава Донецкой Народной Республики.

При этом уточнил, что для начала необходимо знать конкретное число людей, которые нуждаются в жилье - чтобы понимать, когда им ожидать его получения. А также напомнил, что в прошлом году военным в ДНР были выданы порядка 50 квартир.

Сотни семей из-за войны в Донбассе лишились своего угла, в их числе - военнослужащие. Архивное фото Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- В городах проделана работа, определен маневренный фонд. Когда будет список, вы будете понимать, когда появится жилье. Это планомерная работа, и я прошу отнестись к ней с пониманием, - сказал Пушилин.

Вопросы социальной поддержки военнослужащих Глава Республики обсуждал еще не так давно - 15 декабря, во время проведения Прямой линии с жителями.

О социальной поддержке военнослужащих Глава ДНР Денис Пушилин рассказал также во время проведения Прямой линии 15 декабря 2020 года. Фото: denis-pushilin.ru

- Сразу не получается обеспечить все льготы, но мы будем ускоряться в этом вопросе. В частности, сейчас плотно работаем по вопросу лекарств, - отметил тогда Денис Владимирович.

Читайте также

Главный инфекционист Макеевки Татьяна Симонова: Вакцина от коронавируса еще не поступила, а она уже обросла слухами

Татьяна Геннадьевна рассказала «Комсомолке», как на самом деле все обстоит (подробнее)