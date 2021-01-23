Коронавирус в ДНР, последние новости на 23 января 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 10 239 человек

На сегодня в Республике на лечении от Covid-19 находится 7231 пациент Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Коронавирусом в ДНР за сутки заболели 309 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 22 января проведено 503 исследования, из них выявлено 265 случаев заболевания и у 44 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - сообщает Минздрав ДНР.

Сложной остается ситуация с заболеваемостью воспалением легких.

- За сутки выявлено 92 случая пневмоний, на 19 случаев больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализирован 70. Всего на лечении 1678 пациентов с пневмониями, из них 673 - на кислородной поддержке (плюс 14 за сутки), - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ДНР на лечении (стационарном и амбулаторном) от COVID-19 находится 7231 пациент, выписаны – 10 239 человек, умерли – 1692.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

Всего в мире на 23 января 97 993 241 подтвержденных заболевших COVID-19 (+415 436 за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

Также продолжает свою работу горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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