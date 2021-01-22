Коронавирус в ДНР, последние новости на 22 января 2021 года: За все время COVID-19 зарегистрировали у 18 829 жителей Республики

За сутки коронавирус в ДНР выявили у 218 человек Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что по данным проведенных 21 января исследований, коронавирус в ДНР выявили еще у 218 жителей.

— Проведено 495 исследований, из них выявлен 201 случай заболевания, и у 17 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, — сказано в сообщении, - говорится в сообщении Минздрава ДНР.

В министерстве рассказали, что за сутки не было выписано 40 человек. Зарегистрировано 21 летальный случай.

За все время коронавирусная инфекция в Донецкой Народной Республике была диагностирована у 18 829 человек. Из этого числа 10 345 жителей выздоровело. Зарегистрировано 1666 летальных случаев. Лечение продолжают 10 345 пациентов.

В здравоохранительном ведомстве отметили, что за сутки выявлено 73 случая пневмоний. Это, по данным медиков, на 10 случаев меньше, чем за прошедшие сутки.

— Из них госпитализировано 59. Всего на лечении 1673 пациента с пневмониями, из них 675 на кислородной поддержке, — рассказали в министерстве здравоохранения Республики.

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