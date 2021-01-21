Завоевавшая «золото» на турнире Шварценеггера Ольга Демчук: Врачи запрещали мне заниматься спортом

В составе сборной России дончанка Ольга Демчук завоевала первое место в категории «Фитнес». Фото: Архив героя публикации

В испанском городе Санта-Сусанна прошел турнир по бодибилдингу - «Арнольд Классик». Конкурс был организован Арнольдом Шварценеггером впервые в 1988 году и проводится ежегодно. В составе сборной России дончанка Ольга Демчук завоевала первое место в категории «Фитнес».

Когда Ольга стоит на награждении, часто вспоминает о том, что в 14 лет ей запретили заниматься спортом. Фото: Архив героя публикации

Со спортсменкой мы встретились в тренажерном зале, который она арендует. Девушка рассказала, что увлекается бодибилдингом больше десяти лет. До войны в Донбассе Ольга завоевала Кубок Мира по фитнесу, звание Мастера спорта международного класса и восемь раз становилась чемпионкой Украины. А в 2018 году стала абсолютной чемпионкой России и прошла отбор в сборную команду.

- Тогда я ездила на чемпионат мира и завоевала «серебро». Это был мой первый выезд на международные соревнования в составе сборной России, - рассказывает Ольга.

Много времени Ольга уделяет тренировкам с детьми Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Со спортом прощаться не стала

В бодибилдинг Ольга пришла из-за своей травмы. С детства она занималась танцами. В подростковом возрасте из-за чрезмерной прыжковой нагрузки и слабого мышечного корсета в позвоночнике образовалось много патологий. Появились боли, грыжи и ушла гибкость.

- Мне было 14 лет. Врачи сказали, что нужно ложиться в специнтернат и запретили заниматься танцами и спортом. Но я все равно не бросила любимое дело. Спустя время продолжила танцевать, потом тренировала детей. Все это делала с большой любовью, но самой заниматься было сложно, часто использовала обезболивающие препараты, иначе спина не переставала беспокоить, - вспоминает Ольга Демчук. - После декретного отпуска, когда мне было 24 года, я вышла работать в фитнес-клуб инструктором по восточным танцам. Там началось мое знакомство с тренажерным залом. Упорным трудом я закачала мышцы спины. Теперь в свои 38 лет могу сделать то, о чем даже не мечтала в 19.

- Когда врачи рекомендовали забыть о спорте, могли ли Вы предположить, что спустя время будете завоевывать первые места?

- Я не ставила перед собой такую цель. Не могла знать и о том, что удастся забыть о болях в спине. Еще 15 лет назад у людей не было столько знаний о тренажерном зале, сколько есть сейчас. Большинство из тех, кто ходил в спортивные клубы, толком не представляли, что нужно делать, а чего делать не стоит. Сейчас знаний в разы больше.

Ольга старается вести такой образ жизни, чтобы всегда быть в форме. Фото: Архив героя публикации

«Не все хотят работать над своим телом»

- Долго готовились к турниру в Испании?

- Я тот спортсмен, который постоянно находится в хорошей форме. Много времени на подготовку к соревнованиям мне не нужно. За две недели я подготовила произвольную программу и поехала на турнир в Испанию. Все это по личной инициативе и за свой счет.

- После того, как стало известно, что едете на соревнования, Вы сели на специальную диету, увеличили количество тренировок?

- У меня все меняется незначительно. Я стараюсь вести такой образ жизни, чтобы всегда быть в форме. В период подготовки добавляется работа над программой, все остальное остаётся неизменным.

- Как добрались из Донецка в Испанию? Дорога в период коронавируса была сложной?

- Мы получили официальное приглашение от организаторов турнира, были сформированы списки для того, чтобы слегка облегчить прохождение границ. В Испанию мы летели из Москвы через Стамбул. Перед вылетом я сделала тест на коронавирус в России. Потом повторила его после возвращения. В Испании нужно было получить специальный код о состоянии своего здоровья и разрешение на перемещение между провинциями. Коронавирус внес свои коррективы в дорогу, но мы со всем справились.

- Как проходил турнир? Много стран принимали участие?

- Стран было много. У нас самая большая федерация. В таких турнирах бывает сложно, потому что за моей спиной нет никого, кто бы отстаивал меня, как спортсменку, даже несмотря на то, что я член сборной России. «Фитнес» - одна из самых сложных категорий. Это сухое и мускулистое тело и произвольная программа, состоящая из танца, акробатических и гимнастических элементов.

- Что из этого дается Вам тяжелее?

- За свое тело я не переживаю, но отстаю в произвольной программе, потому что сама не акробатка и не гимнастка. Я соревнуюсь с 19-летними девчонками, которые очень хорошо прыгают, показывают акробатические трюки, но тело - не их сильная сторона. Сейчас в нашем виде спорта гораздо больше любят прыгать, чем работать над своим внешним видом. Часто возникают споры на тему того, что же такое фитнес - бодибилдинг или акробатика?

Шварценеггер поздравил с экрана

- Каково соревноваться с 19-летними конкурентками?

- Чаще всего у нас совершенно разная весовая категория. Чем больше мышц, тем сложнее делать какие-то сложные элементы акробатики - это становится травмоопасно. Когда я стою на награждении, часто вспоминаю о том, что в 14 лет мне запретили заниматься спортом, поэтому я счастлива не от занятого первого или второго места, а от того, что в принципе могу соревноваться. Для меня это колоссальная победа над собой.

- Среди членов жюри и гостей турнира были именитые спортсмены?

- Арнольд Шварценеггер не приехал из-за ситуации с коронавирусом, но он поздравил всех нас с экрана. На турнире «Арнольд Классик» есть разделение на любителей и профессионалов. Я выступаю в турнире любителей. Звезды спортивного мира чаще посещают состязания профессионалов.

Ольга старается вести такой образ жизни, чтобы всегда быть в форме. Фото: Архив героя публикации

- Хотели бы побороться с профи?

- Со своими регалиями я бы давно могла туда прийти. Вопрос в судействе и в моей акробатике. Показывать ее на уровне 19 лет я в принципе не смогу.

- «Арнольд Классик» сравнивают с турниром «Мистер Олимпия». Мечтаете попасть на эти соревнования?

- Они проходят в Америке. Туда сложно попасть. В последний раз на «Мисс Олимпия» приехали не все спортсмены. Сейчас это практически невозможно. Я реально оцениваю свои возможности. Если бы у меня была возможность тренироваться в акробатическом манеже, достижений могло бы быть больше. Но я тренируюсь в зале, который арендую сама. На жестком полу с моими патологиями делать это тяжело.

«Мысли о еде - на последнем месте»

- Вам помогает то, что занимаетесь не только сами, но и тренируете других?

- Тренируют практически все. Все зависит от того, насколько ты владеешь собой. Можешь ли себя контролировать, чтобы не «уйти в зажор». Для меня это совсем не тяжело. Я тот человек, который чаще забывает поесть. Мысли о еде у меня на последнем месте. Хотя это не всегда хорошо.

В бодибилдинг Ольга пришла из-за своей травмы. Фото: Архив героя публикации

- Как питаетесь? Какие блюда предпочитаете?

- Стараюсь есть полезную пищу. Меня не тянет на фастфуд. При желании могу побаловать себя кусочком торта с утра, потому что это придает хорошее настроение.

- На Новый год не нарушали свои принципы?

- На Новый год готовила только диетическое блюда - рулеты, тарталетки и салаты. Картошке и оливье на столе места не нашлось. Я не могу уже мыслить стандартно, любое простое человеческое блюдо подвергается спортивной трансформации. Я также разработала массу рецептов диетических десертов.

- Какой у Вас распорядок дня?

- Бесконечная работа. У меня два сына - старшему 15 лет, а младшему 9 лет. Поэтому распорядок дня просто сумасшедший. Нужно собрать детей в школу, пойти в один спортивный клуб, потом в другой, где я также работаю тренером. Часов в восемь вечера начинаю тренироваться сама. Ложусь спать поздней ночью. Времени катастрофически не хватает. Я даже болею не больше двух дней.

Мечтает развить фитнес в Республике

Много времени Ольга уделяет тренировкам с детьми. В Донецкой Народной Республике она - председатель судейской коллегии Федерации бодибилдинга. Среди самых заветных желаний спортсменки - развитие фитнеса.

- Я хочу добиться того, чтобы фитнес стал популярным среди детей и молодежи. Это тот вид спорта, в котором дети в тренажерном зале получают подкачку с минимальной травматичностью. К примеру, если ребенок занимается танцами, в которых много прыжков, скорее всего, рано или поздно у него возникнут проблемы со спиной. Всему виной чрезмерная нагрузка на позвоночник. Подкачка мышц спины в танцах отсутствует. Детский фитнес - это самый здоровый вид спорта, в котором ребенок подкачивает мышцы и выполняет элементы, которые у него получаются лучше всего. Для развития этого вида спорта мы нуждаемся в поддержке.

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